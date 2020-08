Funcionarios castristas llaman “basura” a Descemer Bueno

MIAMI, Estados Unidos. – El oficialismo cubano arremetió este domingo contra Descemer Bueno, luego de que el cantautor realizara fuertes declaraciones vía Facebook Live denunciando a varios funcionarios del régimen de la Isla.

Alexis Triana, director del Centro de Comunicación del Ministerio de Cultura de Cuba, calificó a Descemer de “basura” y lamentó la promoción ofrecida por los medios cubanos al músico durante años.

“Cada vez que veo a este Descemer que era ‘Bueno’, compitiendo de manera mísera con el infame de Otaola, me pregunto hasta dónde llega nuestra cuota de responsabilidad en haber convertido a este desafinado cantante y lamentablemente buen compositor, en este sujeto tan popular en nuestros escenarios y en nuestra radio y televisión. Véanlo hablar y comprueben lo que digo: Hay que ser basura de la basura, para denigrar de lo que te amparó y sostuvo…”, escribió Triana en su perfil de Facebook.

El funcionario castrista llamó también a los medios de la Isla a ser cuidadosos con todo aquello que provenga de Miami, ciudad que -aseguró- está llena de lacras.

“En mi post la palabra ‘nuestra’ está antes de la palabra ‘responsabilidad’. Y hablo de nuestros escenarios y nuestra radio y televisión. Me incluyo en el nosotros. No culpo a la radio ni a la TV, si no me cuestiono como parte del nosotros. Una querida amiga desde España me dice que es la droga que acaba con todo. Yo creo que es lo peor de Miami que sigue enlodando y arrastrando al fango todo lo que involucran. Hay que cuidar esta patria nuestra de esas lacras”.

El viceministro de cultura de Cuba, Fernando Rojas, también reaccionó a las palabras del cantautor, de quien dijo: “es víctima de la presión de la mafia de Miami”.

“Importante mi conclusión. Fíjense en que su único recurso es difamarme. O sea, Descemer es víctima de la presión de la mafia de Miami y Ulises Toirac debe saberlo y pronunciarse”, escribió Rojas en uno de sus tuits de ayer.

Importante mi conclusión. Fíjense en que su único recurso es difamarme. O sea, Descemer es víctima de la presión de la mafia de Miami y Ulises Toirac debe saberlo y pronunciarse https://t.co/gkcPf7A1RG — fernando rojas g (@fernandorojas_6) August 2, 2020

En su transmisión en vivo de este domingo, Descemer Bueno criticó a varios funcionarios de la Isla, de los que habría recibido numerosas muestras de maltrato, entre otras cosas, por su color de piel.

Uno de los más nombrados por el cantautor fue Orlando Vistel, presidente del Instituto Cubano de la Música (ICM).