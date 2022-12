MADRID, España.- Hassan Al-Thawadi, secretario general del Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Qatar, reveló que alrededor de medio millar de trabajadores murieron durante la realización de las obras para la Copa del Mundo del Fútbol 2022.

“La estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500”, dijo el funcionario en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan.

Morgan, quien compartió fragmentos de la entrevista a través de Twitter, había preguntado: “¿Cuál es el total honesto y realista que piensa de los trabajadores migrantes que murieron como resultado del trabajo que estaban haciendo para la Copa del Mundo?”.

“No tengo el número exacto. Eso es algo que se ha discutido”, dijo también Hassan Al Thawadi.

World Cup boss Hassan Al-Thawadi tells Piers Morgan 400-500 migrant workers have died as a result of work done on projects connected to the tournament.

"Yes, improvements have to happen."@piersmorgan | @TalkTV | #PMUQatar pic.twitter.com/Cf9bgKCFZe

