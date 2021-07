MIAMI, Estados Unidos.- En la mañana de este jueves 15 de julio fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Policía política y paramilitares arrestaron de forma violenta en su vivienda al director ejecutivo del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) Alberto Corzo.

La esposa de Corzo, también periodista y directora del medio de comunicación comunitario del ICLEP Cocodrilo Callejero, Martha Liset Sánchez, contó que los agentes que se presentaron en su casa aseguraron que Alberto debía acompañarlos para esclarecer algunos hechos.

“Qué hechos, si ellos nos acorralaron aquí, y estamos a 35 kilómetros de Colón, aquí nadie pudo hacer nada ni pudo salir”, dijo, refiriéndose a las masivas manifestaciones que tuvieron lugar el pasado domingo 11 de julio en más de 50 puntos del país, incluido el municipio Colón, provincia de Matanzas.

La esposa denunció que “están chivateando y están cazando a la gente, pero no sé por qué a Alberto lo quieren inmiscuir en eso” si el no participó en nada porque, asegura, no pudieron salir de su vivienda, pues estuvieron todo el tiempo sitiados por el jefe de la brigada de respuestas rápida del poblado donde viven.

A raíz de las multitudinarias protestas que comenzaron el pasado domingo en San Antonio de los Baños, provincia de Mayabeque, y que se extendieron por todo el país, el ICLEP ha documentado que al menos 47 comunicadores han sufrido algún tipo de represión por ejercer su trabajo.

Normando Hernández, director general del ICLEP, acusó al régimen castrista de Miguel Díaz-Canel de estar cometiendo un crimen de lesa humanidad no solo con los periodistas, sino con todo el pueblo cubano.

“Agredir físicamente, arrestar y recluir a comunicadores dentro de sus propios hogares bajo la amenaza de ser encarcelados, quitarles la conexión a internet con toda la intención de que no puedan realizar su trabajo y procesar penalmente a periodistas por cubrir una manifestación pública son crímenes de lesa humanidad”, dijo Hernández.

El “ICLEP condena al régimen liberticida del mandatario Miguel Díaz-Canel y hace un llamado a la comunidad internacional para que los crímenes del régimen cubano no queden impunes. Hacer periodismo no es delito”, concluyó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.