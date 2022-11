MADRID, España.- Algunos sectores de los condados Miami-Dade y Broward sufrieron inundaciones debido a las intensas lluvias este fin de semana. Brickell, Aventura, Sweetwater, Kendall y Doral estuvieron entre las zonas más afectadas.

El Servicio Nacional de Meteorología de Miami (NWS, por sus siglas en inglés) informó que a las 4:00 p.m. el potencial de inundaciones se desplazó hacia el interior del sur de la Florida y se expandió hacia el norte incluyendo a Fort Lauderdale, Boca Ratón y Boyton Beach.

En algunos sectores se registraron hasta cinco pulgadas de agua. Las temperaturas promedio estuvieron entre los 70 grados y 80 grados Fahrenheit.

11/20 at 4:40pm – Stationary band of heavy rainfall continues across portions of the Miami-Dade and Broward metro areas. 4 Flood Advisories are currently in effect underneath these heavy showers. Localized flooding and hazardous driving conditions remain the main hazards. https://t.co/ZzClXZPLgV pic.twitter.com/1wu0c46c09

— NWS Miami (@NWSMiami) November 20, 2022