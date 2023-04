MIAMI, Estados Unidos. – Norma Pérez, la madre de Zulmira Martínez Pérez, la joven influencer cubana encarcelada por manifestarse en redes sociales contra del régimen de la Isla, denunció en declaraciones ofrecidas al Instituto Cubano por la Libertad de Prensa (ICLEP) que la Seguridad del Estado había manipulado y difundido un video de su hija para desacreditarla.

El pasado 12 de abril, el Noticiero Nacional de Televisión transmitió un interrogatorio realizado a Zulmira Martínez Pérez en Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado, donde la joven permaneció más de 40 días. En el material, la influencer se autoinculpa y asegura que recibió dinero para realizar sus publicaciones en Facebook.

No obstante, su madre aseguró que este jueves, durante la más reciente visita a Zulmira en la cárcel del Guatao, al joven le contó cómo las autoridades la habían engañado: “Le pusieron una hoja, un papel para que leyera todo, todo lo que tenía que decir. Hasta inclusive la engañaron porque le dijeron que si decía todo eso la iban a soltar y al final no soltaron a nadie”.

Según su madre, Zulmira realizó dos entrevistas. La primera fue la que apareció publicada en el Noticiero de Televisión, mientras que en la segunda, no publicada, la joven ofreció sus verdaderas declaraciones.

Norma Pérez refutó además las acusaciones de que su hija recibía dinero por parte de la oposición: “Yo vivo como pobre, no tengo un kilo, no tengo un medio, vivo como una pobre (…), soy prácticamente una muerta de hambre, no tengo lujos, no tengo nada, porque si a mi hija le estuvieran pagando como dijeron ellos yo tuviera esa casa por encima [del nivel], y vivo muy normal y muy corriente”.

La madre de la joven también afirmó que las autoridades no respetaron el derecho a la defensa de Zulmira: “Tiene un abogado y no llamaron al abogado para que estuviera con ella ahí no me pidieron mi consentimiento. (…) No le pidieron el consentimiento a ella, [sabía que] la estaban grabando pero no pensó que la iban a poner así como la pusieron [en televisión nacional]”.

Pérez denunció además que la Seguridad del Estado la amenazó con encarcelarla si hablaba: “Inclusive dijeron que si yo me ponía hablar me iban a meter presa junto con ella. Fíjate hasta donde llegan”.

Asimismo, la madre de Zulmira criticó la manipulación del video y la vinculación de su hija con actos de sabotaje y terrorismo: “Lo que hicieron fue todo una mentira, la involucraron hasta en sabotaje porque detrás de ese video porque después que Zulmira habla ponen que los sabotajes, que el terrotismo, que si las armas, como si ella fuera una terrorista, una contrarrevolucionaria terrorista. La están involucrando en otro caso que no tiene que ver con ella porque mi hija está [detenida] por [el supuesto delito de] propaganda y mira todo lo que han formado”.

Finalmente, Pérez reconoció que su hija se manifestó, pero insistió en su derecho a tener opiniones distintas y defendió su inocencia: “Es verdad que se manifestó, no está de acuerdo, no tiene que pensar igual que las demás gentes. Pero de manifestarse a hacer va mucho. Mi hija nunca ha hecho nada”.