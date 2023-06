MIAMI, Estados Unidos. – El cantautor cubano residente en México Francisco Céspedes arremetió este fin de semana contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por haber recibido como invitado de honor al gobernante cubano Miguel Díaz Canel durante las festividades del Día de la Independencia de México en 2021.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras un concierto en Hermosillo, estado de Sonora, el artista cubano lamentó la invitación del líder mexicano a Díaz-Canel, quien ocupó un lugar de prestigio durante la celebración del 211 aniversario de la independencia de México el 16 de septiembre de 2021.

Según Céspedes, la acción eleva a un líder autoritario. “Ojalá que se muera”, dijo Céspedes, refiriéndose a López Obrador.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima, no sé, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo”, expresó Céspedes.

También añadió que muchas personas “adoran a los presidentes y los convierten en Jesucristo”, refiriéndose a la idolatría política.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa de López Obrador, respondió al artista a través de su cuenta de Instagram. “México te ha dado todo. No lo olvides, amigo”, le escribió. “Pobre de ti. No te deseo la muerte sino una vida feliz para que no odies”, agregó.

Tras la controversia generada por sus comentarios, Céspedes puso su cuenta de Twitter en modo privado.

No es la primera vez que Pancho Céspedes se refiere a AMLO en términos tan duros. A mediados de septiembre de 2022, durante una entrevista en televisión, aseguró, en alusión al presidente mexicano y su relación con Díaz-Canel: “No puedo ser amigo de alguien que está en contra de la libertad porque estaría en contra mía y de mis hijos”.

El vínculo entre AMLO y el dictador Miguel Díaz-Canel ha sido evidente durante el mandato del líder mexicano. Ambos se han encontrado en cinco ocasiones, y a principios de este año, la oficina presidencial de México anunció que Díaz-Canel recibiría la orden del Águila Azteca, la mayor distinción a un jefe de Estado extranjero.