MIAMI, Estados Unidos. – El pasado domingo, la revista estadounidense Forbes publicó un artículo titulado “It’s A Good Time Now To Go To Cuba” (Es un buen momento para ir a Cuba), donde se enumeran los encantos de la Isla pero se ignoran las graves violaciones de derechos humanos, la escasez y la falta de libertades que padecen los nacionales bajo el régimen comunista de La Habana.

El artículo comienza destacando que “los autos estadounidenses de color Day-Glo de la década de 1950, anterior a Castro, están nuevamente rodando por las calles de La Habana, los restaurantes y hoteles han reabierto o han aparecido recientemente en la escena. El requisito de cuarentena terminó en noviembre y el 90% de los isleños han sido vacunado contra la COVID (y hay un mandato de máscara)”.

Sin embargo, no alude a la grave situación sanitaria atravesada por los cubanos ni a la falta de medicamentos básicos para tratar síntomas comunes. Tampoco se refiere al estado deplorable de las instalaciones de salud ni a la escasez de insumos en los hospitales.

En cambio, el artículo lamenta que las restricciones a los viajes de aprobadas durante la Administración Trump aún no se hayan revertido, lo que “bloquea a los estadounidenses de cualquier negocio”.

“Cuba está bien posicionada para recibir a los viajeros de regreso justo cuando llega el invierno. Y el calor del clima coincide con la calidez de la gente, expresada en una alegría palpable de ver la visita de los viajeros estadounidenses como lo hicieron en la primera ola en 2015”, apunta la nota.

En ese sentido, tampoco alude a las manifestaciones de descontento popular que tuvieron lugar en la Isla el pasado 11 de julio, consideradas las mayores en las más de seis décadas de régimen comunista. Tampoco aparece ninguna referencia a la represión desatada por el régimen para contener las protestas del 11J y para impedir la Marcha Cívica por el Cambio prevista para el pasado 15 de noviembre (15N).

En cambio, cita a Rachel Dunnam, directora de Cuba Candela, una compañía que organiza viajes personalizados a la Isla, quien asegura: “Los visitantes podrán disfrutar de la increíble cultura, música y arte antes de que regresen los grupos de turistas. Ahora prácticamente puedes tener las calles para ti solo”.

En ese punto, el artículo demuestra su intención propagandística del destino turístico Cuba, señalando los encantos de la Isla sin mencionar jamás la grave crisis social, política y económica que atraviesan los cubanos.

Forbes intenta vender el paquete de Cuba Candela promoviendo itinerarios de cinco días/cuatro noches en La Habana con un viaje a Viñales, “una pintoresca ciudad en medio de plantaciones de tabaco”, así como las delicias del turismo pospandemia.

“La escena de los restaurantes en La Habana había evolucionado a un nivel sofisticado prepandémico”, dice la nota.

Por su parte, la prensa oficial no tardó en aprovechar la publicación de la revista estadounidense para alardear: “Es un buen momento para ir a Cuba no solo por el clima y la calidez de su gente, sino también por la seguridad para los viajeros, afirma un artículo de la revista estadounidense Forbes”, publicó este miércoles Cubadebate.

