MADRID, España.- La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se pronunció abiertamente contra el trovador Fernando Bécquer por primera vez desde que este fuera acusado en diciembre de 2021 por abusos sexuales.

En una declaración emitida este martes a través de Facebook la FMC condenó a Bécquer por recientes publicaciones en redes sociales “irrespetuosas y altamente violentas contra las mujeres cubanas”.

La organización manifestó que estas publicaciones son “una burla a la justicia por parte de una persona que ha sido declarada culpable por violencia sexual, y al trabajo que desde el año 1959 se hace en pos de la verdadera emancipación de las cubanas”.

“Bécquer insiste en utilizar las redes para de manera indirecta violentar, acosar, disminuir a sus víctimas y también hacerlo extensivo a las mujeres y feministas, a la Federación de Mujeres Cubanas. En sus textos hay una profunda expresión de misoginia que muestra su desprecio por las mujeres, y la ignorancia sobre lo que es el feminismo. Lejos de mostrar respeto y arrepentimiento ante la justicia, actúa con total impunidad”, se lee en el comunicado de la FMC.

“Consideramos estos hechos graves pues los casos de violencia de género y de violencia sexual laceran profundamente a las víctimas y a la sociedad”.

En los últimos días Fernando Bécquer, sentenciado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento por abusos sexuales, publicó en sus redes sociales una canción, compuesta por él, dedicada a las feministas.

“Yo quiero una feminista, pa calentarle la pista. / Pa revolcarme en su monte, pa’ que me grite machista. /Yo quiero una feminista pa que me de cariñito, pa refrescarle el juanete, pa saborearle el piquito /Yo quiero una feminista, pero eso si femenina, una mujer sin barreras, abierta como la biblia./ Yo quiero una feminista, que le descargue a mi canto, que me refresque la línea”, dice la letra de la canción.

Tras la denuncia de la FMC Bécquer borró la publicación y se dijo inocente de haber “abusado sexualmente de alguien”.

El juicio contra Bécquer se efectuó en octubre de 2022 y duró más de 12 horas. En él testificaron unas 30 víctimas que lo acusaron de cometer acciones violentas de índole sexual sin su consentimiento.

