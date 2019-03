Florencia Kirchner no regresará de Cuba hasta recibir el alta médica

MIAMI, Estados Unidos. – Florencia Kirchner, hija de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no regresará de Cuba hasta que no reciba el alta médica, aseguró este jueves Carlos Berardi, abogado de la familia.

El anuncio de Berardi se produce en medio de las especulaciones sobre el real estado de salud de la joven y luego de que el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) decidiera que la hija de la expresidenta debía regresar al país en un plazo de 15 días.

“Yo entiendo que Florencia Kirchner no está en condiciones de volver en el plazo de quince días. Los médicos fueron categóricos en que hasta que no se le dé el alta no corresponde que viaje”, explicó Berardi a la radio argentina Futurock.

Tanto Florencia Kirchner como su hermano Máximo fueron citados a juicios orales tras ser acusados de formar parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y a la recepción de dádivas. Sin embargo, la decisión de los galenos de no darle el alta a la joven debido al supuesto tratamiento que realiza complica los plazos para la resolución del caso.

La defensa de Flor K hace hincapié en que “no hay ningún elemento en la causa, en el trámite del proceso, que justifique que Florencia Kirchner tenga que venir a la Argentina con alguna premura, máxime cuando está sufriendo problemas de salud que se encuentran debidamente acreditados”.

Berardi señaló que el cuadro de salud actual de la joven fue originado por una “situación de estrés producto de esta de la persecución a la que ha sido sometida”. El jurista también indicó que la “persecución” hacia los Kirchner ha sido impulsada desde los estrados judiciales y amplificada por los medios de comunicación.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso consideran que la estancia de Flor K en Cuba forma parte de una “pantalla” y aseguran que existen vínculos claros de la complicidad de la familia en la trama de “Los Sauces”, donde se les acusa, fundamentalmente a Cristiana y a su hijo Máximo, de lavar dinero proveniente de sobornos.