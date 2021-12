MIAMI, Estados Unidos. — La opositora cubana Daniela Rojo podría cumplir una condena de hasta cinco años de prisión por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio.

Este martes, la activista dio a conocer que la Fiscalía pide para ella una sanción conjunta de cinco años por los supuestos delitos de Desórdenes públicos (2 años), Desacato (tres años) e Instigación a delinquir (un año).

“El abogado que contraté para mi caso me acaba de informar que ya bajó la petición fiscal, en mi caso es de cinco años por manifestarme pacíficamente el 11 de julio”, señaló Rojo en redes sociales.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, la exintegrante de Archipiélago indicó que ahora debe enfocarse en preparar una defensa, aunque no cree que eso sirva de mucho.

“Ahora debo contratar otro abogado. Se presume que el juicio sea para finales de enero”, dijo la activista a este diario.

Para Rojo, la fiscal en su contra demuestra que en Cuba es “tremendamente selectiva la aplicación de la ley y eso deja en evidencia el sesgo político del poder judicial”.

“Yo me manifesté pacíficamente y mi arresto fue arbitrario. Me arrancaron del piso 10 personas y me tiraron dentro de un carro solo por estar gritando ´Patria y Vida´”.

La opositora también escribió en su perfil de Facebook que medidas de esta naturaleza dejan claro el carácter dictatorial del régimen castrista.

“Si este sesgo político y esta aplicación selectiva de la ley no convencen a los que aún insisten en llamar a este gobierno como legítimo y no reconocerlo como lo que es (una dictadura), entonces creo que voy a empezar a hacer lo que ellos hacen de meter a todos en el mismo saco y tomarlos por oportunistas defensores de sus privilegios”.

La petición fiscal contra Rojo fue denunciada por la activista y curadora Carolina Barrero, otra de las víctimas de la represión castrista.

“Cinco años pide la Fiscalía para Daniela Rojo. El 11 de julio la cogieron sentada en el piso con los brazos en alto. Ella no le dio palos a nadie, los palos fueron de los que hoy caminan impunes. Ustedes están sin control. Y en esa soberbia ciega está contenida toda su debilidad”, publicó Barrero.

Entre el 13 y el 15 de diciembre fueron juzgados varios de los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, localidad donde estallaron las protestas antigubernamentales de esa jornada.

El mismo 13 de diciembre inició la vista oral contra 10 de los activistas acusados por manifestarse el pasado 11 de julio en Guantánamo.

