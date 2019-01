Fiscal de Maduro solicita prohibir la salida del país y congelar cuentas de Juan Guaidó

MIAMI, Estados Unidos. – El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, solicitó este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que prohíba la salida del país y congele las cuentas de Juan Guaidó, presidente encargado de la nación suramericana desde el pasado 23 de enero.

El pedido de William Saab al TSJ se produce luego de que Guaidó y la Asamblea Nacional de Venezuela (ANV) aprobaran la congelación de cuentas de la estatal petrolera PDVSA) y su dependencia en el exterior del país, CITGO, para evitar el saqueo del dinero público ante una eventual fuga del dictador Maduro.

“Hemos llegado acá (…) para solicitar que se dicten medidas cautelares (…) que permitan en este caso: uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas”, declaró el fiscal en la sede del Tribunal Supremo.

Tarek William Saab explicó que las medidas forman parte de la investigación que ordenó el TSJ el mismo 23 de enero, día en que Guaidó tomó posesión del cargo de presidente interino en cabildo abierto celebrado en Caracas.

Según AFP, de momento, las medidas no incluyen la detención del nuevo presidente, algo con lo que se ha estado especulando en los últimos días.

Guaidó, por su parte, dijo no sorprenderse de las decisiones del fiscal y aseguró que las mismas forman parte de una cadena de “amenazas” contra él y contra la ANV, de mayoría opositora.

“No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente, un régimen que no les da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión”, dijo el presidente encargado al ser consultado sobre las medidas solicitadas por Saab al TSJ.

Mientras, el parlamento que encabeza Guaidó celebra hoy la sesión ordinaria de la Cámara con el objetivo de crear un puente humanitario que permita la entrada de ayuda a las decenas de miles de venezolanos víctimas de la crisis política, económica y social de los últimos años.