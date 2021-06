MIAMI, Estados Unidos.- Tal y como anunció hace poco más de una semana el gobierno cubano, este lunes 21 de junio en los bancos de la isla se dejarán de aceptar depósitos en dólares estadounidenses, una medida que, aseguraron las autoridades, será temporal.

En las instituciones bancarias cubanas, no obstante, seguirán aceptándose otras divisas, y los cubanos, asimismo, podrán mantener en su poder los dólares estadounidenses que no quieran entregar, lo cual no tendrá ninguna restricción, dijo el Banco Central de Cuba.

La Resolución número 176/2021 establece que a partir de este 21 de junio se mantendrán las cuentas bancarias de las personas naturales y jurídicas en dólares, de las cuales se podrán realizar extracciones en efectivo en esa moneda y recibir transferencias y depósitos en otras monedas extranjeras, excepto en USD.

La medida, dijo el régimen cubano el pasado 10 de junio, responde “a los obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país”.

Según el Banco Central de Cuba, se trata además de “una medida de protección del sistema bancario y financiero cubano, que se aplica solo a la moneda de EE.UU. en efectivo, no a las cuentas existentes en esa moneda”.

“No hay manera de evitar tomarla, y es una medida motivada por el bloqueo económico de Estados Unidos. Nuestro pueblo y la comunidad internacional conocen que el propósito del bloqueo es causar daño a la economía cubana, asfixiarla. Con ese fin, procura deprimir los ingresos y el nivel de vida de la población”, dijo en ese entonces en el programa oficialista Mesa Redonda Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

Hasta este domingo los bancos cubanos estuvieron autorizados a realizar depósitos en la moneda estadounidense, y las largas colas se vieron en distintos puntos del país.

De acuerdo a las autoridades de la Isla la duración de la suspensión “dependerá de la eliminación de las restricciones que impiden el normal funcionamiento de los procedimientos de exportación de la moneda estadounidense”.

