SAN LUIS POTOSÍ, México.- El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Francisco Durán, indicó que el virus de Oropouche había comenzado por Santiago de Cuba y Cienfuegos (en mayo), pero se extendió rápidamente por Matanzas, Mayabeque, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, Artemisa, Camagüey y Granma y posteriormente por Pinar del Río.

De acuerdo con las autoridades sanitarias del país, el virus de Oropouche, transmitido principalmente por mosquitos, provoca síntomas como fiebre, dolor de cabeza, mialgia (dolores musculares), y en algunos casos, puede llevar a complicaciones más severas.

Varios cubanos entrevistados por CubaNet expresaron que transitar por la enfermedad sin acceso a medicamentos fue difícil.

En medio de una grave escasez de medicamentos y de recursos en los hospitales cubanos, las personas enfermas deben acceder a medicamentos en el mercado negro donde los precios son demasiado elevados.

Curarse con qué

“Dicen que un blíster de pastillas vale 500 pesos, vale 600 pesos y yo no puedo hacer nada, ¿con qué yo me curo?”, dijo un cubano.

Muchos pasaron su enfermedad sin asistencia médica y soportando los síntomas: “Bueno, tuve diarrea, mucho dolor de cabeza y me pasé de cuatro a cinco días con la enfermedad, lo único que me ha dejado un poco de flojera”, contó una mujer.

“Dolor de cabeza, fiebre, de 39 a 40, de 39 a 40, yo no aguanto más”, refirió un cubano enfermo.

Los dolores en las articulaciones, la fiebre, los vómitos y la diarrea debieron ser contenidas en casa y como podían.

Según agregó una cubana, los casos pueden empeorar y la vida de las personas se pone en riesgo: “La presión me subió, decaimiento, palpitaciones me dio también”.

Esperar en casa

Los médicos les comentaron que se curaran desde la casa porque “todo el mundo se cura en la casa, el que tiene cáncer, el que no tiene cáncer”.

“Cuando fui al hospital no había medicamentos, no había nada, me dijeron que tenía que coger y tomar té de uvas. Y las pastillas que están vendiendo aquí en Cuba, valen caras”, expresó una persona.

Otra de las entrevistadas coincidió en que los médicos, tanto en los hospitales como en los consultorios, envían a los pacientes a casa. “El médico te dice que tienes que tomar abundante líquido porque no tiene otra cosa para mandar para la enfermedad, por eso no ingresan a nadie”.

Una epidemia en Cuba

La enfermedad se sigue extendiendo a toda Cuba. Un total de 76 personas están ingresadas en Camagüey por la fiebre de Oropouche, según las autoridades.

En total, en la provincia hay 79 casos sospechosos de la enfermedad, dijo al periódico local Adelante el doctor Néstor Navarro Vega, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

El ingreso “como ocurre con el resto de las arbovirosis puede ser hospitalario o domiciliario”, precisó el doctor, quien afirmó que la situación es compleja puesto que en la provincia también circula el dengue.

“Todo se complica con el impacto de factores como las altas temperaturas que provocan el acortamiento del ciclo del aedes aegypti, también, con las lluvias y la situación ambiental, pues como es conocido el culex quinquefasciatus entra y sale de la vivienda y solo se puede mitigar con el ordenamiento ambiental”, lamentó el galeno.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.