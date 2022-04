MIAMI, Estados Unidos. – Apenas cuatro meses después del triunfo de la Revolución Cubana, el dictador Fidel Castro visitó Estados Unidos invitado por la Sociedad Norteamericana de Directores de Periódicos. El entonces flamante guerrillero arribó a Washington D.C. el 15 de abril de 1959.

Con 32 años, el líder cubano inició una gira de 11 días por el país. En la capital estadounidense, en cuyo aeropuerto lo recibieron unos 1.500 admiradores, se reunió con el entonces vicepresidente Richard Nixon. De acuerdo con la BBC, en las calles de Washington y Nueva York “fue tratado como una celebridad pese a la suspicacia que despertaba en los despachos de poder”.

Pero a 63 años de la visita del difunto dictador cubano a Estados Unidos ―antes de que ambos países rompieran relaciones― lo que más sigue resonando son sus propias declaraciones: Fidel Castro aseguró que su revolución no era comunista.

“El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista”, dijo exactamente el 19 de abril de 1959, en un discurso en el que renegó de la “campaña” para vincular al naciente gobierno cubano con el comunismo soviético.

“Nuestra Revolución es tan cubana como nuestras palmas. (…) Y toda esta campaña de ‘comunista’, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa, ni nos asusta”, agregó en el mismo discurso, en Washington D.C.

Entonces, ¿cuándo se hizo comunista?

En su famoso alegato “La historia me absolverá”, Fidel Castro no mencionó ni una sola vez las palabras socialismo, comunismo, marxismo o leninismo.

¿Cómo fue que llegó entonces al 16 de abril de 1961, cuando declaró por primera vez el carácter socialista del régimen cubano? Ese día, en el entierro de las primeras víctimas de la invasión de Bahía de Cochinos, en el Cementerio de Colón, dijo:

“Eso es lo que [los americanos] no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos!”.

De hecho, la propia BBC considera la “temeraria” tesis de que Castro se volvió comunista tras ser orillado por Estados Unidos.

“Lo decisivo en el acercamiento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la proclamación de la Revolución como marxista-leninista fue por necesidad, ya que Estados Unidos intentó impedir la independencia económica (de Cuba)”, dijo al medio británico la investigadora Evilin Ling, de la Universidad de Lund en Suecia.

“Como Fidel Castro era el único en condiciones de realizar tal cambio, pasó que él simultáneamente se declaró comunista y convirtió a la Revolución en comunista”, consideró la académica en su ensayo “Un estudio sobre el por qué del cambio al comunismo en la Revolución Cubana”.

No obstante, otros autores consideran que el acercamiento de Fidel Castro al marxismo-leninismo y, por ende, al comunismo, ocurrió mucho antes. Específicamente, consideran que el dictador se acercó a los textos clásicos del marxismo poco después de su salida del Presidio Modelo, en 1955.

Incluso, el propio Castro le dijo al brasileño Frei Betto que, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana, conoció las ideas de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin.

Con el dictador, coincide el analista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner, quien considera que la radicalización del líder comunista sucedió a finales de los años 40, efectivamente cuando estudiaba Derecho en la Universidad de La Habana.

“Eso, al menos, es lo que dijera José Ignacio Rasco (…), su condiscípulo desde el bachillerato en el Colegio Belén, y luego en la Universidad”, explica Montaner. “Para José Ignacio, y me lo contó personalmente, no había la menor duda: ‘Fue seducido por las tesis leninistas; recitaba de memoria páginas enteras de ¿Qué hacer?, el ensayo en el que el ruso describe la toma del poder’. Incluso, el propio Fidel, tras estar seguro de que el gobierno no podía escaparse de sus manos, llegó a decir que ‘era marxista-leninista y lo sería siempre’”.

