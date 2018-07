Festival Vista celebra su novena edición en Miami

MIAMI, Estados Unidos.- El Festival de Arte y Literatura VISTA celebra su novena edición en Miami el próximo sábado cuatro de agosto. La jornada, convocada por el Instituto La Rosa Blanca y Vista Larga Foundation Corp. pretende reunir a escritores, periodistas y artistas en presentaciones de libros, sorteos, conversatorios, paneles de debate, un homenaje al poeta recientemente fallecido Rafael Alcides y el Premio Jovenaje en su IV entrega.

Desde el año 2014, el Festival VISTA se ha celebrado en Estados Unidos, Colombia y Cuba, y en él se da a conocer el trabajo de escritores, editores y artistas, fundamentalmente independientes, en la interacción con colegas de otras ciudades y regiones.

A continuación reproducimos la nota de prensa íntegra:

FESTIVAL VISTA, NOVENA EDICIÓN DE MIAMI

El Festival de Arte y Literatura VISTA celebrará el próximo sábado 4 de agosto de 2018 su novena edición de Miami, convocada por el Instituto La Rosa Blanca y Vista Larga Foundation Corp. Durante la jornada, que comenzará a las 3:00 p.m. en la sede del Miami Hispanic Cultural Arts Center (111 SW 5ta Ave, Miami Fl 33130), que dirige el maestro Eriberto Jiménez, los asistentes podrán disfrutar presentaciones de libros, sorteos, conversatorios, paneles de debate, un homenaje al poeta recientemente fallecido Rafael Alcides y un acto de premiación –Premio Jovenaje en su IV entrega– durante el cual se otorgarán placas acreditativas a los empresarios y promotores culturales Rafael Marrero y Miguel López Jr. (Miguel Lopez Jr. Asphalt Maintenance y Rafael Marrero & Company), principales patrocinadores de las recientes ediciones del festival.

En esta edición, también apoyada por Labor On Site, Bore Tech Utilities & Maintenance Inc., 360 Energy Solutions, DDR Epro y Wine 41, intervendrán decenas de escritores, artistas, presentadores, activistas y promotores culturales, entre ellos Yoaxis Marcheco, Rebeca Ulloa, Mario Félix Lleonart, Francisco Alemán de las Casas, Lilo Vilaplana, Karen Caballero, Omara Ruiz Urquiola, Lilianne Ruiz Andarcio, Orlando Luis Pardo, Joaquín Gálvez, Armando Añel, Regina Coyula, Luis Felipe Rojas, Félix Luis Viera, Manuel Vázquez Portal, Ramón Fernández Larrea, Idabell Rosales, Rosa María Payá, Marcell Felipe, Agapito Rivera, Santiago Alvarez, Ramón Saúl Sánchez y Carlos Alberto Montaner.

El festival abrirá con la presentación del libro ‘Doce entrevistas para Nota del Cielo’, del pastor Mario Félix Lleonart, del hablarán Rebeca Ulloa y Yoaxis Marcheco: un volumen en el que aparecen entrevistadas figuras como Madeleine Albright, Hana Jakrlova, Dagoberto Valdés, Vicente Echerri, Daína Chaviano, David d’Omni o Marcos Antonio Ramos. El panel ‘Los hispanos y el mercado federal. A propósito del libro de Rafael Marrero La salsa secreta del Tío Sam’, inmediatamente a continuación, revelará al público presente los entresijos de un espacio que genera miles de millones de dólares anualmente y contará con la presencia del autor, uno de los empresarios estadounidenses más exitosos y de más profundo recorrido en el mundo del asesoramiento, y del editor Armando Añel.

Sucesivas presentaciones incluyen el lanzamiento de una edición limitada del libro de relatos ‘El vuelo de la mariposa’, del biológo Ariel Ruiz Urquiola, convaleciente de una huelga de hambre en Cuba realizada a raíz de su injusto encarcelamiento, que contará con las intervenciones de su hermana residente en la isla, Omara Ruiz Urquiola –protagonista de este libro–, y de Karen Caballero, Lilianne Ruiz Andarcio y Orlando Luis Pardo Lazo; un homenaje al poeta y narrador Rafael Alcides en el que disertarán su viuda Regina Coyula y los escritores Luis Felipe Rojas, Félix Luis Viera, Manuel Vázquez Portal y Ramón Fernández Larrea; y un conversatorio de la destacada opositora Rosa María Payá a propósito de la publicación, por Hypermedia Editorial, del volumen ‘La noche no será eterna’, del célebre disidente cristiano Oswaldo Payá Sardiñas.

Esta edición de VISTA, que será transmitida en vivo por Radio Viva –proyecto que dirige en Miami el locutor y escritor Francisco Alemán de las Casas–, cerrará con el panel ‘El arte al rescate de la historia’, enfocado en la segunda temporada de ‘Leyendas del exilio’, el popular docudrama dirigido por Lilo Vilaplana para América Tevé, la televisión de Miami. Destacadas figuras de la lucha anticastrista participarán en él, entre ellos Marcell Felipe, Agapito Rivera, Ramón Saúl Sánchez y Carlos Alberto Montaner.

Al finalizar esta sección se darán a conocer los resultados del Sorteo Vista, cuyos tres ganadores recibirán cada uno no menos de cuatro libros recién impresos de reconocidos autores cubanos (el primer lugar será premiado además con un crédito para adquirir sin costo alguno las novedades de Neo Club Ediciones durante cada edición del Festival Vista en Miami en los próximos dos años). Cada participante podrá comprar in situ, a lo largo de la jornada (3:00 p.m. – 10:00 p.m.), un número por valor de $5.00 o cualquier otra cantidad superior que considere. Los premiados aparecerán además en la galería Vista de esta edición del festival. Una parte del dinero recaudado en esta rifa será enviada a la escritora Maribel Feliú en Cuba, madre soltera quien no solo ha sido perseguida y marginada por las instituciones oficiales sino que se encuentra en precario estado de salud junto con su hijo y su anciano padre, y tampoco ha podido recuperarse tras el paso de los últimos huracanes que afectaron la región oriental de la Isla. Las aguas destruyeron su biblioteca y su ordenador, su herramienta fundamental de trabajo.

Desde el año 2014, el Festival Vista da a conocer el trabajo de escritores, editores y artistas, fundamentalmente independientes, en interacción con colegas de otras ciudades y regiones. El festival aspira a ofrecer un espacio de continuidad e intercambio a individuos, editoriales y organizaciones cuya labor cultural constituya un aporte comunitario y merezca apoyo y reconocimiento, y hasta ahora se ha celebrado en tres países: Estados Unidos, Colombia y Cuba. En la mayor de las Antillas, a pesar de la represión vigente, el festival ha efectuado ya varias ediciones al margen de las instituciones estatales, en colaboración con el Club de Escritores Independientes de Cuba (CEIC) y otros grupos y creadores de la sociedad civil.

vistafestival@gmail.com

IX FESTIVAL VISTA DE MIAMI

4 de agosto de 2018 – 3:00p.m. a 10:00 p.m.

Miami Hispanic Cultural Arts Center

(111 SW 5ta AVE. Miami Fl 33130)

3:00 p.m. Opening Brindis. Cortesía de Wine 41 y Rafael Marrero & Company

3:30 p.m. Presentación del libro ‘Doce entrevistas para Nota del Cielo’ (Neo Club Ediciones), de Mario Félix Lleonart. Con Rebeca Ulloa y Yoaxis Marcheco

4:20 p.m. Panel ‘Los hispanos y el mercado federal’. A propósito del libro de Rafael Marrero ‘La salsa secreta del Tío Sam’ (Neo Club Ediciones). Con Rafael Marrero y Armando Añel

5:10 p.m. Presentación del libro de relatos ‘El vuelo de la mariposa’ (Neo Club Ediciones), de Ariel Ruiz Urquiola. Con Karen Caballero, Omara Ruiz Urquiola, Lilianne Ruiz Andarcio y Orlando Luis Pardo

6:10 p.m. Brindis y tapas. Cortesía de Wine 41 y Rafael Marrero & Company

6:30 p.m. Panel en homenaje a Rafael Alcides. Con Regina Coyula, Luis Felipe Rojas, Félix Luis Viera, Manuel Vázquez Portal y Ramón Fernández Larrea

7:30 p.m. Entrega del IV Premio Jovenaje a los empresarios y patrocinadores Miguel López Jr. y Rafael Marrero

8:00 p.m. Rosa María Payá en conversatorio sobre el libro ‘La noche no será eterna’ (Editorial Hypermedia), del fallecido opositor Oswaldo Payá Sardiñas

9:00 p.m. ‘El arte al rescate de la historia’. Panel sobre la segunda temporada de ‘Leyendas del exilio’, el docudrama dirigido por Lilo Vilaplana para América Tevé. Con Marcell Felipe, Agapito Rivera, Ramón Saúl Sánchez, Santiago Alvarez, Carlos Alberto Montaner y otros invitados especiales

10:00 p.m. Entrega de premios a los ganadores del sorteo a favor de la escritora Maribel Feliú y otros creadores independientes en Cuba

Radio Viva 24 estará transmitiendo en vivo esta edición