MIAMI, Estados Unidos. — Tras las ausencias ya confirmadas de figuras de renombre internacional como Andy y Lucas, Álex Ubago y Kalimba, el Festival de San Remo deberá apelar al “talento local” para recuperar impulso.

La represión perpetrada por la dictadura castrista y las violaciones de derechos humanos que a diario se registran en la Isla han terminado de condicionar el evento, que tiene entre sus organizadores a Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Tanto Andy y Lucas como Álex Ubago aseguraron este miércoles que no viajarían a Cuba debido a la situación política que atraviesa el país. Algo parecido hizo el mexicano Kalimba, cuyo padre es cubano.

Ante las bajas, los promotores del evento deberán echar mano de artistas del patio. Esa ahí donde emergen los nombres de Waldo Mendoza, Alain Pérez, David Blanco, Buena Fe, Ernesto Blanco, Jorgito Karamba, Adrián Berazaín y Raúl Paz, que también integran el elenco original del certamen.

La lista de artistas nacionales, que fue difundida por la Agencia Cubana de Noticias (ACN), incluía además a la rapera cubana Telmary Díaz, quien aseguró este miércoles no tener conocimiento del Festival de San Remo.

“No tengo conocimiento de ese festival, no sabía que se iba a hacer en Cuba (…) No he confirmado mi participación, no sé por qué un órgano oficial me está promocionando como parte del festival”, indicó la artista un video publicado en su cuenta de Facebook.

De momento, la prensa oficial cubana no se ha pronunciado sobre las bajas de los artistas internacionales que habían sido previamente confirmados. Sin embargo, el pasado martes, el portal digital Cubadebate ya había adelantado que se planeaba un boicot contra el San Remo Music Awards (SRMA).

“Contra San Remo en La Habana emplean tácticas de amedrentamiento contra los artistas anunciados y se insiste en trasladar la guerra económica, política y cultural contra Cuba hacia escenarios, artistas y públicos de Europa”, señala el texto, firmado por Arleen Rodríguez.

“Todo lo que Cuba haga por salir adelante, por progresar, está siendo objeto de persecución y boicot. Las peores difamaciones y las más ridículas mentiras se han lanzado contra el evento desde el primer anuncio”, añade la publicación.

