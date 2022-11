MADRID, España.- “En Cuba estamos en un momento de crisis muy fuerte, porque hay un proyecto de país que tiene el Gobierno que va por una línea y la realidad va por otra”, consideró el director de cine cubano Fernando Pérez en reciente entrevista con el blog Fonoma.

El autor de icónicos filmes como Suite Habana, Madagascar y La vida es silbar, señaló además que los jóvenes son los que traerán el cambio que necesita Cuba.

“El cambio tiene que suceder porque es ley de vida. No lo pueden retrasar más y es lo que estoy tratando de expresar en mis películas. Quienes tienen la posibilidad de favorecer ese cambio desde la dirección del país lo demoran mucho, por eso entiendo que haya muchos jóvenes en posiciones muy radicales, que dejan de creer en un posible diálogo”, señaló.

Preguntado sobre los acontecimientos del 27N, en los cuales participó, explicó que estuvo presente no como mediador, sino porque quería apoyar.

“Sentí que las puertas se podían abrir, que iba a ocurrir un diálogo dentro de la diversidad. Pero no fue. Los intentos han sido fallidos. Entonces, eso ha traído que los jóvenes se radicalicen, se vayan, no crean lo que les dicen. Ese cambio no debe ser nunca de una manera violenta, pero la historia no se equivoca, la vida va hacia eso y dondequiera que esté voy a estar al lado de ese cambio”, dijo al respecto.

Así como profundizó que el 27N va a quedar y se siente muy orgulloso de haber estado ahí.

“Quedará como una chispa en la historia que prometía llegar al horizonte de un país abierto al que piensa diferente, para que no se le recrimine ni se le fusile mediáticamente. Pero no pasó y estamos ante una situación que no parece que eso vaya a ocurrir, porque cada vez más conozco jóvenes que se van o dejan de participar porque no creen”.

En sus declaraciones consideró también que es el Estado cubano el que tiene que preguntarse por qué los jóvenes están actuando así, por qué se van o no quieren participar, y acusó al Gobierno de contribuir a que la situación se haga más tensa, a que haya espacios para la deserción y para la no participación.

No obstante, “los jóvenes van a traer el cambio”, señala el multipremiado cineasta.

En cuanto a la actual crisis migratoria que atraviesa Cuba, apuntó que muchos jóvenes quieren abrirse camino con la libertad de movimiento que no encuentran en Cuba, porque pueden llegar solamente hasta donde se les permite. Otros también se van por razones políticas, porque quieren tener su propio espacio.

“Cada joven que se va es algo que perdemos. No debería ser así y hay que actuar sobre eso. Siento que la situación se complica más porque no hay respuestas. Me entristece realmente”, lamentó Fernando Pérez.

En la entrevista con Fonoma también se refirió a su renuncia como director de la Muestra Joven, debido a un desacuerdo con las autoridades del ICAIC por la censura de un documental.

Sobre la censura que padecen los realizadores en Cuba, el cineasta comentó: “Esta es la historia cotidiana de cómo no se entiende la necesaria diversidad de las proyecciones cinematográficas. Regular la exhibición es una cuestión importante, porque también se han puesto películas que son críticas y fuertes. ¿Por qué algunas películas sí y otras no? ¿Quién está detrás de la censura? La censura normalmente no tiene rostro, responde a una mentalidad, que siempre resurge cuando menos te lo esperas”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.