MIAMI, Estados Unidos. – El trovador cubano Fernando Bécquer se pronunció este jueves sobre las denuncias en su contra por presuntos abusos sexuales. “No le[s] doy credibilidad. No sé de qué me están hablando. No sé, y más cuando es una calumnia que me están haciendo a mí. Yo no voy a contestar”, dijo el músico a los periodistas independientes que asistieron a uno de sus conciertos en el Centro Cultural ArteHabana, según reportó Diario de Cuba.

“Yo no creo nada, yo creo en la Revolución”, agregó Bécquer, simpatizante del régimen de la Isla.

De acuerdo con el reporte de Diario de Cuba, en el concierto, en el que también partició el trovador Raúl Torres, no había más de 20 personas, además de los trabajadores del centro.

Después que los periodistas presentes interpelaran a Bécquer por las acusaciones de abuso sexual, los presentes gritaron “¡Viva Fidel! ¡Viva la Revolución!” por indicación de Torres, detalló el reporte de Mauricio Mendoza en el citado medio independiente.

De hecho, Torres es uno de los pocos artistas que ha expresado su apoyo a Bécquer tras conocerse las denuncias en su contra por presuntos abusos sexuales, este miércoles. “Aunque no he leído todos los argumentos, para mí siguen siendo falacias y patrañas manipuladoras de gente que les da rabia que un negro se pronuncie a favor de la Revolución. Tengo mis propias experiencias en ello”, publicó el trovador Torres en su perfil de Facebook.

También el músico Ray Fernández, otro recurrente defensor del régimen de La Habana, expresó a través de la misma red social que las denuncias en contra de Bécquer eran “chanchullos, bretes y difamación”.

No obstante, músicos como Heidi Igualada, Haydée Milanés, Rey Montalvo, Diego Gutiérrez y Rolando Berrío, entre otros, expresaron su apoyo a las cinco mujeres que denunciaron a Bécquer por abusos sexuales.

Este miércoles, un extenso reportaje de la revista El Estornudo hizo públicas las denuncias contra el trovador. En sus testimonios, las entrevistadas reconstruyeron el modus operandi de Bécquer que, según las denunciantes, abusa de muchachas jóvenes a las que propone hacerles una “limpieza”, un ritual religioso mediante el cual las personas podrían deshacerse de las malas energías. En dicha “ceremonia”, Bécquer ha realizado sexo oral a las jóvenes o ha pedido que se lo realicen a él. También se ha masturbado frente a ellas.

Las cinco mujeres cubanas aseguran que las prácticas de Bécquer son conocidas por el círculo de amigos a su alrededor, entre los que mencionan a los trovadores Adrián Berazaín y Mauricio Figueiral.

El Estornudo también recordó este miércoles que las agresiones sexuales sufridas por mujeres en Cuba son mayormente invisibilizadas por la prensa y las instituciones estatales y las figuras políticas. “Incluso Mariela Castro, hija de Raúl Castro y una de las personas de la nomenklatura dedicadas a temas de género, comunidad LGBTI y feminismo, negó en 2015 que en la Isla ocurrieran feminicidios”, precisó la publicación.

