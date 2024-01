MIAMI, Estados Unidos. — Los peloteros del equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol (FEPCUBE) respondieron a la polémica generada en torno a su participación en la Serie Intercontinental, que arrancará el próximo 26 de enero en Colombia.

El exjugador de Grandes Ligas Yunel Escobar, uno de los integrantes del elenco, aseguró que la FEPCUBE acatará todas las indicaciones de las autoridades colombianas respecto al uso de los símbolos patrios de Cuba.

“Si no podemos cantar el Himno Nacional, si no podemos usar la bandera, por nuestra parte no hay ningún problema. Nosotros tenemos la bandera y el Himno Nacional en el corazón”, dijo Escobar a los periodistas que se dieron cita este miércoles en el Miami Dade College’s (MDC) North Campus.

El infielder dejó claro que el equipo de FEPCUBE representa, ante todo, al exilio cubano.

“Si tenemos que hacer un minuto de silencio, lo hacemos. Si tenemos que poner una rodilla en el suelo, lo hacemos. Esto es un equipo del exilio cubano. Nosotros no necesitamos ni la bandera ni el himno, nosotros los llevamos en el corazón”, agregó el exjugador de Industriales.

Previamente, Edinson Rentería, presidente del Team Rentería USA —entidad privada que organiza la Serie Intercontinental de Béisbol—, había asegurado que los cubanos libres acatarían las reglas que fueran necesarias con tal de participar en el evento.

En declaraciones ofrecidas a la emisora W Radio Colombia, Rentería afirmó que el equipo de FEPCUBE está compuesto por cubanoamericanos y que los peloteros “están dispuestos a no utilizar el himno y bandera”, por lo cual no peligraba su participación en el certamen.

El pasado lunes, las autoridades colombianas se mostraron en contra de la presencia del equipo de FEPCUBE en la Serie Intercontinental de Colombia, aunque reconocieron que se trataba de un evento de carácter privado e invitacional.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio del Deporte, el Gobierno de ese país dejó claro que el uso de los símbolos patrios cubanos por parte del equipo de la FEPCUBE “se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.