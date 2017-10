FARC se inscriben como partido político para las elecciones de 2018

BOGOTÁ, Colombia.- Un grupo de dirigentes de la antigua guerrilla de las FARC inscribió hoy su partido político ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para obtener la personería jurídica (registro) y participar formalmente en los comicios del próximo año.

“Se ha hecho entrega de toda la documentación, incluida la certificación de dejación de armas por parte del Mecanismo de Monitoreo y Naciones Unidas y los demás documentos que estaban exigidos en el acto legislativo” que regula la reincorporación política de las FARC, dijo en una rueda de prensa el miembro de Voces de Paz, Jairo Estrada.

Voces de Paz es una agrupación política de origen ciudadano que tiene por objeto el impulso del acuerdo de paz y en “particular el tránsito de las FARC a partido o movimiento político legal”.

Además de la certificación de dejación de armas, fueron presentados ante el CNE los estatutos, la plataforma ideológica y el código de ética de la organización política de las FARC.

Los integrantes del partido denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) destacaron que están trabajando en la conformación de las listas que se presentarán para el Senado y la Cámara de Representantes.

Según lo pactado en los acuerdos de paz de La Habana, las FARC tendrá cinco senadores que “serán del nuevo partido” y otros cinco diputados en la Cámara de Representantes que apoyarán “candidaturas cívicas en los departamentos”, detalló el número dos de la antigua guerrilla, “Iván Márquez”.

Por su parte, Estrada señaló que están “estudiando la estrategia electoral” para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.

Por lo tanto, según Estrada, no descartan la presentación de un candidato propio a la Presidencia y añadió que no está en consideración una coalición porque no han sido reguladas en la reforma política necesarias que se encuentran en el Congreso.

Sin embargo, “Márquez” invitó a sus “hermanos que militan bajo el iris de todas las banderas políticas” a que busquen “conjuntamente los caminos de la unidad”.

Asimismo, resaltó que el objetivo de la FARC será “la superación del viejo e injusto orden social”.

Durante la rueda de prensa, Márquez también invitó a “todos los sectores armados que están en la ilegalidad” para que se sumen a lo que calificó como un “esfuerzo de paz” y logren un entendimiento con el Gobierno nacional.

(EFE)