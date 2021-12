MIAMI, Estados Unidos. – Familiares del preso político Andy García Lorenzo, manifestante del 11 de julio (11J) en Santa Clara, denunciaron en la tarde de este viernes que el joven de 23 años, que hasta ahora estaba detenido en la prisión La Pendiente, de Villa Clara, se encontraba “desaparecido”.

“Mi hermano está desaparecido. Hay varios presos también que están en huelga de hambre, plantados, y los han sacado de las prisiones”, denunció Roxana García Lorenzo, hermana de Andy.

Una fuente cercana a otro de los manifestantes del 11J confirmó a la familia santaclareña que tanto Andy como otros tres detenidos se encontraban en huelga de hambre y habían sido trasladados a una prisión no identificada. Por su parte, otro de los manifestantes estaría “plantado” en una prisión de Manacas (municipio de Santo Domingo, en Villa Clara).

En una transmisión de Facebook, la madre de Andy, Tayrí Lorenzo Prado, se dirigió directamente a la Seguridad del Estado y anunció que iba a colgar un cartel exigiendo la liberación de su hijo. “Ustedes me quitaron mi tranquilidad emocional, y me quitaron el miedo”, apuntó.

Lorenzo Prado también criticó la visita realizada por el gobernante Miguel Díaz-Canel a la ciudad de Santa Clara este jueves. “Ayer vino Díaz-Canel aquí a Santa Clara, se paseó por algunos lugares y, qué casualidad, desde ayer mi hijo está desaparecido. Lo supe hoy con familiares de los presos que tuvieron visita. Me dijeron que a Andy y a dos más, la Seguridad del Estado se los llevó para conversar, supuestamente, pero yo no confió en la Seguridad del Estado”, detalló.

Más adelante insistió: “Hoy por hoy yo no sé dónde está mi hijo. Y en estos momentos estoy levantando una denuncia al mundo entero. Hago responsable a la Seguridad del Estado de la desaparición de mi hijo. Exijo verlo. Como madre no me pueden quitar ese derecho. Y si la Revolución es tan buena y los comunistas son tan buenos (…) tráiganme a mi hijo, que quiero verlo con mis propios ojos. No me voy a callar”, sentenció.

Por su parte, el suegro de Roxana, Pedro Osvaldo López Mesa, amenazó con “recorrer todas las prisiones” y “transmitir en directo” hasta encontrar Andy. “O damos con él o nos meten presos a todos, como llevamos diciendo varios meses. Nosotros no nos vamos a callar, a nosotros nos tienen que cogernos presos en bloque, a todo el mundo. Si cogen a uno, los otros que sigan afuera van a seguir pitando. Tenemos muchísimo miedo porque sabemos de lo que ustedes son capaces, pero no nos importa. Vamos a poner el cuerpo, la vida”, aseveró.

Desde el arresto de Andy, López Mesa se ha convertido en uno de los mayores activistas por su liberación. El pasado 15 de noviembre fue víctima de un acto de repudió y finalmente resultó detenido, solo por reclamar la excarcelación del joven santaclareño.

El joven fue detenido durante las manifestaciones del 11J en Santa Clara. Su familia denunció que ese día fue golpeado pese a que no ofreció resistencia. Aunque no cuenta con antecedentes penales, hasta ahora se encontraba cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva en La Pendiente.

A inicios de noviembre, trascendió que la Fiscalía Provincial de Villa Clara había solicitado siete años de privación de libertad en su contra por los supuestos delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”.

