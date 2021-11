MIAMI, Estados Unidos. – Roxana García Lorenzo, la hermana de Andy García Lorenzo, el joven santaclareño al que la Fiscalía Provincial de Villa Clara pide siete años de cárcel por haberse manifestado el 11 de julio (11J), aseguró a CubaNet que su familia prefería “hacer lo correcto” y denunciar la injusticia contra el joven de 23 años “antes que callarse”.

“Estamos conscientes de lo que son capaces ellos [las autoridades del régimen] de hacer. No es que no tengamos miedo, lo tenemos, pero estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y preferimos hacer lo correcto que callarnos y (…) hacernos los ciegos ante tanta injusticia”, explicó Roxana. “Preferimos ser personas dignas, personas que enfrentan la verdad y aguantar las consecuencias porque creemos que es una injusticia la que se está cometiendo”, agregó.

Roxana también señaló que es la primera vez que su hermano está preso y aun así “ha demostrado valentía, coraje”. “Muchas veces la Seguridad del Estado ha tratado de llegar a acuerdos con él y él nunca ha aceptado. (…) Todo el tiempo nos dice ‘los ideales no se negocian. Estoy consciente de a lo que me estoy enfrentado y no me importa’”, contó la joven.

Asimismo, especificó que Andy estaba “bien”, aunque “muchos guardias le estaban tirando indirectas de que él era el único revoltoso, el único que estaba buscando problemas. Realmente no él allá adentro [en la prisión La Pendiente], sino la familia, que estaba ocasionando problemas acá afuera. Nos dimos cuenta que muchos de los guardias están intentando ocasionarle un problema a él allá adentro”.

Por exigir la liberación de Andy, la familia santaclareña se ha vuelto blanco de la represión del régimen. El pasado 15 de noviembre, sufrieron un acto de repudio, detenciones y fueron impedidos de salir de su vivienda.

Roxana denunció que desde el 16 de noviembre no tienen internet. Por otro lado, su novio, Jonatan López Alonso, contó: “A mi papá el mismo día 15 lo detuvieron. Simplemente iba al lado de la casa a comprar una tarjeta para conectarse a internet. Realmente es penoso esto, pero algunos vecinos lo detuvieron y le dijeron que no podía salir de la casa. (…) Se lo llevaron en un carro de la Seguridad del Estado. Estuvo hasta dentro de un calabozo”.

“La represión en Cuba es tan real como el aire que respiramos”, denunció el joven, víctima junto a Roxana de un acto de repudio. “Eso lo vio todo el mundo. (…) Ahí estaba la Seguridad del Estado, la Policía… Dicen que el pueblo, mentira, todos los que estaban ahí eran de un trabajo”.

“Muchos con uniformes, de ETECSA. Muchos eran maestros, había muchachos de la Universidad también”, agrega Roxana. “A esos es a los que les dicen lo que tienen que hacer”, termina Jonatan.

