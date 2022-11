LA HABANA, Cuba. – En exclusiva para CubaNet, la periodista Camila Acosta entrevistó este jueves a Pedro y Jonatan López, activistas por los derechos humanos en Cuba, y suegro y cuñado, respectivamente, de Andy García, preso político condenado a cuatro años de cárcel por manifestarse pacíficamente durante el estallido social del 11 de julio de 2021.

Pedro López, su esposa y sus dos hijos salieron de Cuba el jueves 3 de noviembre. Actualmente se encuentran en un campo de refugiados en Alemania, a la espera de una vista oral que les permitiría iniciar los trámites para solicitar asilo. El proceso, una vez autorizado por un juez, podría durar entre seis meses y dos años.

Sobre la decisión de exiliarse, el padre declaró que tanto él como Jonatan habían recibido un ultimátum por parte de la Seguridad del Estado: si no salían de Cuba inmediatamente, Pedro, sobre quien pesaba ya una medida de prisión domiciliaria bajo el cargo fabricado de “instigación a delinquir”, iría a juicio y de ahí a prisión; mientras que a Jonatan se le abriría un nuevo caso al amparo del artículo 143 del nuevo Código Penal, que entrará en vigor en diciembre próximo.

Entre los inconvenientes de su situación migratoria, Pedro ha señalado lo difícil que resulta explicarle a la policía alemana que en Cuba no existe la presunción de inocencia para los opositores, que si pagan una multa no lo hacen en reconocimiento de culpa alguna, sino para evitar ir a prisión. Los desmanes de la dictadura y la arbitrariedad de sus leyes son una realidad inconcebible para quienes viven en democracia.

Pedro y Jonatan se convirtieron en personas de interés para la Seguridad del Estado por su apoyo a Andy García Lorenzo, pero también por su proyecto humanitario para asistir a familias de presos políticos. El hostigamiento sobre el joven comenzó en octubre de 2021, cuando envió una carta a Andy en la cual reconocía su coraje y se mostraba de acuerdo con los ideales que defendía.

Entonces sufrió su primer arresto con violencia, y aunque la policía le aseguró que el incidente no tendría repercusiones si él no lo hacía público, Jonatan decidió denunciar. Desde entonces, la represión contra él y su padre no dejó de aumentar.

Pedro López aseguró en la entrevista que a la Seguridad del Estado le molestaba específicamente su proyecto para ayudar a los presos políticos, una iniciativa creada hace alrededor de un año y mediante la cual han asistido a cerca de 110 familias en un país donde la cifra de reclusos por motivos políticos sobrepasa el millar, y donde la ayuda humanitaria es considerada subversión.

Sobre la condición de refugiados, Pedro López señala que les respetan sus derechos básicos, y que a pesar del confinamiento y las prohibiciones han recibido mejor trato como inmigrantes ilegales en Alemania, que como ciudadanos en Cuba. El frío y la tristeza los embargan a menudo, pero la decisión está tomada. Solo queda mirar hacia adelante.

