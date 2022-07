MADRID, España.- Los familiares del joven Andy Agüero Barrios, fallecido la pasada semana por la falta de una ambulancia, desmintieron la versión del régimen cubano luego de que la noticia trascendiera en redes sociales.

Beatriz Barrios, tía de Agüero Barrios, explicó a CiberCuba que en varias ocasiones la familia pidió atención médica en la casa para Agüero, pero fueron los médicos quienes se negaron a hacerlo, sin que las autoridades sanitarias municipales y provinciales intervinieran a favor de un enfermo crónico.

Una nota oficial de la Dirección Provincial de Salud de La Habana indicaba que tras realizar una evaluación médica, se propuso a la familia realizar ingreso hospitalario, “a lo cual la madre se negó en dos ocasiones”.

Al respecto, la tía del fallecido explicó que “su madre se negó a ingresarlo porque los hospitales están en muy malas condiciones higiénico-sanitarias; aparte de que implicaba dejar solo a su otro hijo, Jianny Pérez Barrios, que también es ciego, al cuidado de nuestra madre, que tiene 72 años”.

Beatriz Barrios precisó que “su mamá era la única persona que podía controlarlo”, y por eso pidieron ayuda a las autoridades sanitarias “infinidad de veces, porque solo se controlaba estando en la casa, cerca de ella”.

“Mi hermana pidió ayuda a los dirigentes de La Habana, incluso cuando eliminaron la dieta de alimentos; que compraba a precio subsidiado por el Estado, para Andy, pero no obtuvo respuesta”, agregó.

Los familiares del joven fallecido, a sus 26 años, aseguraron a CiberCuba que el régimen cubano “quiere evadir sus responsabilidades”.

“No quieren que se sepa la verdad, están mintiendo y saben que se equivocaron. Después que se murió mi sobrino, una comisión del gobierno fue a la casa a hablar con mi hermana y a preguntarle qué necesitaba. Ya era demasiado tarde, no había nada que hacer”, denunciaron.

El pasado jueves, Maritza Barrios, madre de Andy Agüero Barrios, luego de horas esperando por una ambulancia en el policlínico habanero Rafael Valdés, pidió ayuda a través de la red social Facebook.

Tras explicar que su hijo necesitaba una transfusión, pues tenía 6.3 de hemoglobina, relató: “La doctora está cansada de llamar para todos lados y no aparece una dichosa ambulancia. Vino una hace un momento (una ambulancia) con un caso y no se lo quiso llevar. (…) Se me va morir mi hijo. No tengo como llevármelo por mis propios medios. (…) Por favor necesito ayuda urgente, una ambulancia”.

Horas después confirmó el peor de los desenlaces: la muerte de su hijo.

La noticia consternó a miles de cubanos dentro y fuera de la Isla, quienes volcaron en redes su indignación por lo ocurrido y enviaron a la madre innumerables mensajes de condolencias.

