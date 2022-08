MIAMI, Estados Unidos. – “Ayer fue un día que marcó la diferencia en lo que es la historia del 11J”, dijo a CubaNet Betty Guerra Perdomo, sobrina de una de las cubanas detenidas este lunes por reclamar pacíficamente la liberación de sus hijos en la plaza de la Catedral de La Habana.

“Contra la familia no se puede. No hay ejército de las FAR, la PNR o el MININT que pueda con nosotros. La familia es la fuerza a la que la dictadura le tiene miedo”, aseguró Guerra Perdomo.

La joven cubana también apuntó que “lo menos” que pueden hacer los familiares de los presos del 11J es “honrar” su valentía y nobleza.

En total, este lunes fueron arrestadas siete personas: Liset Fonseca Rosales, Marta Perdomo, Saily Núñez, Ailex Marcano Fabelo, Delanis Álvarez, Wilber Aguilar Bravo y Luis Rodríguez Pérez (quien filmaba la protesta).

Liset Fonseca pide libertad para su hijo Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de cárcel por manifestarse el 11J, y quien actualmente se encuentra cumpliendo su sentencia en la prisión de Quivicán.

Nadir y Jorge Martín Perdomo, cuya madre fue arrestada también este lunes frente a la Catedral por exigir la libertad de sus hijos, fueron condenados a seis y ocho años de privación de libertad respectivamente por su participación en las manifestaciones del 11J en San José de las Lajas.

Los hermanos Perdomo fueron arrestados el 17 de julio de 2021. Tras 51 días en la “Prisión del Sida” fueron trasladados a la cárcel de Quivicán. Actualmente Nadir permanece en esta prisión y Jorge en Melena del Sur.

Por su parte, Saily Núñez, es la esposa del manifestante del 11J condenado a 14 años de prisión Maikel Puig Bergolla, recluido en la prisión de máxima seguridad de Agüica, Matanzas.

Hace apenas unos días Núñez denunció que su esposo estaba muy enfermo en la prisión, con fiebre alta y forúnculos en las piernas. Está “en muy malas condiciones” y “muy mal atendido”, dijo.

Wilber Aguilar, entretanto, es el padre de un joven de 21 años manifestante de La Güinera. Walnier Aguilar fue detenido el 20 de julio de 2021, nueve días después de las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron la Isla, y condenado a 23 años de cárcel por el supuesto delito de “sedición”.

De acuerdo con el grupo Justicia 11J, este lunes solo fueron excarceladas las mujeres manifestantes. Mientras, Wilber Aguilar y Luis Rodríguez se mantenían detenidos. “A todos se les imputa el delito de desorden público y estarán bajo medida cautelar de libertad bajo fianza”, precisó el grupo.

Justicia 11J también denunció la detención de Leonardo Romero Negrín, quien acudió a la unidad policial para interesarse por los manifestantes arrestados.

“Insistimos en la arbitrariedad del proceso; protesta pacífica NO ES desorden público”, también aseveró el grupo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.