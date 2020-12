Régimen inicia venta de arroz online, en dólares

LA HABANA, Cuba.- El régimen Cubano vendió casi tres toneladas de arroz de manera online, en el estreno de la tienda virtual en moneda libremente convertible (MLC) de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, provincia de Sancti Spíritus, según reportaron varios medios oficialistas de la Isla.

“Muy buen titular en el diario Juventud Rebelde. (Arroz vía virtual), porque esa es la única forma que veremos el arroz nosotros los cubanos de a pie, de forma virtual, el que no tenga familiares fuera de Cuba no podrá ya ni comer arroz, es una total falta de respeto que un producto que se cosecha aquí y es de primera necesidad lo vendan en dólares. Es cierto que solo veremos el arroz de forma virtual, con las cinco libras de la cuota y las 2 adicionales no alcanza para el mes”, comentó a CubaNet Ariatna González, ama de casa que como muchos cubanos no está de acuerdo con las tiendas en MLC.

Orlando Linares Morell, director general de una de las mayores productoras de arroz del país, explicó que “por vez primera quienes residen fuera de Cuba pueden adquirir el cereal para que sea consumido por residentes en territorio nacional. De esa forma se atemperan al nuevo esquema empresarial, según lo estipulado en la Resolución 115 de 2020 del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera”.

Linares añadió que “la tienda virtual que tenemos es con la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (CITMATEL) en Sancti Spíritus, pero ampliaremos las ventas hacia La Habana mediante el Grupo Excelencias y la Industria Alimentaria”.

Asimismo, el directivo habló además de “incorporar otras ofertas de la agricultura. Estamos pensando en cárnicos y un nivel de frutas y vegetales”.

“Ya el arroz con frijoles y huevo frito, la comida típica de nosotros los cubanos, es un lujo que muchos no pueden darse porque no tenemos dólares. Como muchos cubanos estoy a favor del cierre de las tiendas en MLC, deberían saber que nos están matando de hambre”, concluyó Ariatna.

El arroz en la Cuba de hoy es uno de los productos más difíciles de encontrar, el precio en el mercado informal de la Isla ronda entre los 25 y 30 pesos la libra.

La población ha dejado saber el descontento con las tiendas en dólares, recientemente carteles escritos en fachadas de viviendas en Cienfuegos con consignas como “Abajo la dictadura”, “Queremos el cierre de las tiendas en dólares” y “Viva Cuba libre, abajo Dias [sic] Canel”, reflejan el malestar.

