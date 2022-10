MIAMI, Estados Unidos. — La reciente ubicación de Cuba como el país de América con menos libertad de Internet vuelve a poner sobre el tapete la crisis multidimensional que atraviesa la Isla. En ese sentido, la crisis económica y los apagones no son los únicos problemas que tienen los cubanos.

El ranking “Freedom on the Net 2022”, elaborado por la organización no gubernamental Freedom House es apenas unas de las muchas listas alusivas a restricciones y falta de derechos en la que aparece la Mayor de las Antillas.

En 2021, año crítico para las libertades en Cuba, el país caribeño fue el peor ubicado del continente en cuanto a libertad de prensa, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa realizada anualmente por la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF).

A nivel mundial, la Isla ocupó la posición número 173, casi al final del listado, peor incluso que países donde gobiernan regímenes aliados de La Habana, como Venezuela (148) y Nicaragua (160).

También en 2021, el informe anual de Libertad Económica, publicado por la Fundación Heritage, situó a Cuba en el puesto 176, entre 178 países evaluados en 2021, sólo por encima de Venezuela, que ocupaba entonces el lugar 177, y Corea del Norte, en el último puesto.

Las malas noticias para los cubanos no terminan ahí: el Informe Anual de 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que Cuba es el país con la tasa más alta de personas privadas de libertad.

El documento de la organización tomó en cuenta el total de número de habitantes de la nación caribeña, según estadísticas del Banco Mundial, así como las cifras presentadas por la sociedad civil independiente respecto a la población detenida.

En las cárceles cubanas también hay presos políticos, y no son pocos. En septiembre de 2022 la organización Prisoners Defenders ubicó en 1 026 el número de presos políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna.

De estos 1 026 prisioneros políticos 34 son menores de edad: 24 están cumpliendo sentencia y diez están siendo procesados penalmente, de acuerdo con el último informe publicado por la ONG.

