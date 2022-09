MIAMI, Estados Unidos.- El general de división de la reserva Antonio Enrique Lussón Batlle falleció en Cuba a los 92 años este martes, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Según una reseña publicada este miércoles por el diario oficialista Granma, Lussón Batlle, Héroe de la República de Cuba, ingresó a las FAR en el año 1957, formando parte de la columna No. 9 José Tey, comandada por René Ramos Latour. Un año después, en abril de 1958 se incorporó al Segundo Frente Oriental Frank País.

En agosto de ese mismo año fue ascendido al grado de Comandante del Ejército Rebelde, y nombrado Jefe de la Columna No. 17 Abel Santamaría. En las FAR fue Segundo Jefe del Campamento Militar de Managua, Jefe de la Sección de Operaciones del Ejército Occidental, Jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General, Jefe del Cuerpo Independiente del Oeste, Segundo Jefe del Órgano de Inspección de las FAR, y entre los años 2000 y 2008, Jefe de la Jefatura de Tropas Especiales de las FAR.

El general de división de la reserva Antonio Enrique Lussón Batlle “cumplió, en dos oportunidades, misión internacionalista en la República de Angola” y fue además ministro del Transporte, vicepresidente primero del Instituto Nacional de la Reserva Estatal, y vicepresidente del Consejo de Ministros.

De acuerdo a la información oficial, su cadáver será cremado y sus cenizas serán expuestas este jueves, desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m., en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón, donde permanecerán hasta su posterior traslado hacia el Mausoleo del Segundo Frente Oriental Frank País, en la provincia de Santiago de Cuba.

El pasado 20 de agosto murió en la isla el general de brigada José Alberto Yanes Díaz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior (MININT). Con él y Lussón Batlle suman 25 altos militares cubanos fallecidos en el país después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Al menos 17 eran generales.

Una de las muertes más sonadas este año, tal vez por repentina, fue la del General de División de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Luis Alberto Rodríguez López-Calleja el pasado 1ro de julio.

López-Calleja, además de su grado militar, ocupaba los cargos de presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio villaclareño de Remedios.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.