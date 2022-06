MIAMI, Estados Unidos. – Un joven de 18 años residente en Nuevitas, provincia Camagüey, falleció el pasado domingo mientras cumplía el Servicio Militar Activo (SMA) en una unidad de tanques del municipio Minas, según informó este martes el medio independiente CiberCuba.

De acuerdo con “una fuente conocedora del caso” citada por ese portal informativo, los hechos se encuentran bajo investigación. No obstante, la versión oficial apunta a que el joven, identificado como Elvis, se habría suicidado disparándose a sí mismo con un fusil automático AKM.

En redes sociales y en declaraciones a CiberCuba, amigos y fuentes allegadas al joven fallecido han cuestionado esa versión de los hechos.

“Cuando lo trajeron, estaba vestido de militar y la mamá no quería que lo enterraran con esa ropa. Cuando le quitó la ropa estaba lleno de moretones y quemaduras por fricción”, dijo al medio independiente una fuente que solicitó condiciones de anonimato.

“Puede que tu paso por el mundo fuera fugaz, pero la llama que dejaste encendida es inapagable. Gracias por tanto, amigo. Descansa en paz”, publicó en Facebook un allegado del joven.

Mientras, otro de sus amigos escribió: “Hoy ha sido un día duro para muchos de nosotros, la herida está en nuestros corazones porque a muchos de nosotros nos pasó lo mismo por la cabeza, incluyéndome. Hoy por mucho que quise ir a la funeraria no pude porque no sabía cómo iba a reaccionar al encontrarme con tales personas tan crueles y sin corazón como lo son los jefes de esa unidad. Preferí llorar solo en mi casa. Pero tendrán su castigo, con lágrimas en los ojos he escrito esto”.

Las noticias sobre jóvenes fallecidos durante el cumplimiento del SMA, de carácter obligatorio en Cuba, a menudo trascienden a los medios de prensa independientes.

En diciembre de 2021 se conoció que el joven Carel Gutiérrez Durán, de 18 años de edad y residente en el barrio Calle Ancha, del municipio Guanajay (Artemisa), habìa fallecido a causa de una negligencia en la unidad militar “Los Jejenes”, donde cumplía el SMA, según informó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

De acuerdo con una nota publicada en El Majadero de Artemisa, el joven falleció por aplastamiento, después que le cayeran encima siete tubos de acero. “Los tubos colocados negligentemente en el techo rodaron bajo el influjo de una brisa cuando el joven chapeaba”, indica la fuente citada.

Blanca Rosa Durán, madre del joven fallecido, dijo a El Majadero de Artemisa que “lo que más dolía” era que su hijo había hecho “hasta lo imposible para no ir” al Servicio Militar Obligatorio. “No quería y a seis días de estar forzado por esta dictadura en ese lugar sucede esto”, lamentó.

En la Isla a menudo también trascienden En la Isla noticias de jóvenes objetores de conciencia que se niegan a ingresar al SMA. En mayo de 2021 se supo que Raidel Antonio Martínez Guzmán, militante del Frente Juvenil del Foro Antitotalitario (FANTU), había sido amenazado por funcionarios del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) con ser enviado a prisión por continuar negándose a entrar al Servicio Militar.

En un video compartido en redes sociales, Martínez Guzmán aseguró que prefería la cárcel y ser preso político y objetor de conciencia que utilizar las armas contra su pueblo. “Soy un objetor de conciencia, yo no quiero la vida militar, prefiero ir preso”, se le escucha decir en la grabación que se difundió en redes sociales.

