MIAMI, Estados Unidos. – El actor cubano Abel Rodríguez Ramírez (1971) falleció este viernes en Miami, donde residía, informaron familiares y amigos del artista. “Descansa, papá. Paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón”, escribió en Instagram su hija Paula Rodríguez Massola.

El director de cine Lilo Vilaplana, quien dirigió a Rodríguez Ramírez en los filmes Plantados y El caballo, también confirmó la noticia en sus redes sociales: “Hoy a las 9:30 a.m., falleció en la ciudad de Miami el actor cubano Abel Rodríguez. Excelente profesional y amigo. Vamos a recordar tu risa por siempre. Tu entrega en cada proyecto y tu buena energía con todos. Adiós, amigo”.

Por su parte, el también actor Erdwin Fernández Collado, se despidió de su colega en Facebook: “Abel Rodríguez, Abelito mi socio, mi hermano, mi archienemigo de [la telenovela] Salir de noche [y la teleserie] El Príncipe de los Zorros, mi amable, risueño y jodedor amigo en la vida real, qué triste tu partida, hermano mío, qué injusta la vida”.

“Siempre divertido, risueño y excelente actor. Qué jodida noticia, hermano. Y no quiero que tomen esto que voy a decir como política, porque conocía tu forma de pensar, pero te sorprendió la muerte fuera de tu Patria, por eso digo ‘Patria y Vida’. Tu Patria y tu Vida, no Muerte sin Patria. Por ti y por todos mis artistas y mis hermanos cubanos que viven fuera de su Patria, que es y será CUBA”, apuntó el actor cubano.

Rodríguez Ramírez salió de Cuba y se trasladó a Colombia, donde destacó en varias series de televisión. Más adelante, se radicó en Miami junto a su esposa y dos de sus hijos.

Mientras, en la Isla el actor se había hecho conocido por su participación en decenas de telenovelas, entre las que sobresale Salir de noche.

En Instagram, Paula Rodríguez Massola recordó a su padre con una sentida publicación: “Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo que usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti, para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo, de pequeña a veces lo hacía: que aparecías en mi escuela, o que llegabas de sorpresa, o te visitaba yo, esos escenarios son llenos de anécdotas divertidas, quizás tu también los creaste en tu mente en algún momento… y quizás existen en algún lugar”.

