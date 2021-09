MIAMI, Estados Unidos.- El escultor cubano Rafael Consuegra falleció el pasado viernes 17 de septiembre en el Mount Sinai Hospital, en la ciudad de Miami, víctima de una dolencia cardíaca, según informó este lunes el Nuevo Herald.

Consuegra, que el día antes de su muerte, el 16 de septiembre, había cumplido 80 años, a lo largo de su trayectoria exhibió sus esculturas en Francia, Rusia, Serbia, España, Dinamarca y Suiza, entre otros países europeos.

De acuerdo a la nota del Herald, después de estar viviendo en Europa por ocho años Consuegra regresó a Estados Unidos, donde estableció su estudio permanente en lo que hoy se conoce como el Bird Road Art District de Miami, ubicado al suroeste de la ciudad que ayudó a fundar.

“Era muy sofisticado en su arte y muy sencillo en su trato personal. Desde sus primeros trabajos se puede apreciar su capacidad para traducir sus sentimientos al público”, dijo el también escultor Ismael Gómez Peralta.

“Su estudio era una suerte de museo conformado por obras de distintas épocas. Allí se podían encontrar piezas de cerámicas no figurativas de torsos de mujer que delataban su preferencia por el tema femenino”, agregó Gómez Peralta.

Las esculturas de Consuegra se pueden encontrar en el Colegio Belén, Florida International University y en The Milander Center for the Arts, en Hialeah, entre otros lugares.

El escultor Florencio Gelaber, hijo, señaló que Consuegra forma parte de los primeros jóvenes cubanos que llegaron a Miami a principio de la década de 1960 y que andando el tiempo enriquecieron el panorama cultural de la ciudad.

