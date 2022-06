MIAMI, Estados Unidos.- El actor cubano Alexis Díaz de Villegas, recordado por su actuación protagónica en Juan de los Muertos (2012) falleció en La Habana, a sus 56 años de edad, confirmó este viernes en Facebook el Consejo Nacional de las Artes Plásticas.

De acuerdo a una nota de 14yMedio, Alexis Díaz de Villegas murió de cáncer. Por los años en los que grabó su papel más conocido, Juan de los Muertos, le diagnosticaron un linfoma no-Hodgkin, del que se recuperó, pero que se reprodujo al cabo de una década.

El actor, nacido en 1966, en Cumanayagua, logró convertirse en uno de los mejores talentos de su generación, y fue reconocido durante su carrera por la crítica y el público. Se desempeñó en el teatro, el cine y la televisión.

A la muerte de Díaz de Villegas han reaccionado sus amigos más cercanos, como el reconocido director teatral y dramaturgo, Carlos Celdrán.

“Adiós, Alexis. Abrazos a su familia, a sus actores. Tu talento, tu energía estuvieron tan cerca de mí que por un momento pensé que eras todo el teatro. Donde quiera que estés mi aplauso”, reza la publicación en Facebook de Celdrán.

La compañía de Teatro El Público lamentó la muerte del actor y director. “Dolor. Ha muerto un hombre del teatro. Actor y director. Hombre consagrado a su arte. Esta compañía tuvo el privilegio de contarlo entre los suyos. Sobre el escenario del Trianón encarnó grandes personajes, como ese Calígula inolvidable. ¡Hasta siempre, querido Alexis Díaz de Villegas!”, reza la publicación.

Alexis Díaz de Villegas “aparece en el elenco original de La cuarta pared, pieza de Víctor Varela estrenada en 1988, y que estremece al ámbito cultural cubano de ese momento. Con este director y Teatro Obstáculo se presenta en Cuba y el extranjero, añadiendo a su historial montajes como Ópera ciega, Segismundo ex Marqués y El arca, hasta mediados de los años 90”, recuerda la reseña del Consejo Nacional de las Artes Plásticas.

“Tras su contacto con Vicente Revuelta, estrena El trac, de Virgilio Piñera, espectáculo al que volvió en varias ocasiones. En 1998 se vincula a Argos Teatro, fundado por Carlos Celdrán, en otra fase destacada de su trayectoria. Con Argos estrena El Alma Buena de Se Chuán, La señorita Julia, Stockman: un enemigo del pueblo, y Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, confirmando su amplio rango interpretativo”, agrega la publicación.

En el teatro, bajo la guía de Carlos Díaz, Díaz de Villegas aparece en La Gaviota, La Celestina, Fedra, Calígula, El otro cuarto y otros títulos. Fue profesor en el Instituto Superior de Arte y dirigió La otra orilla, del Premio Nobel Gao Xingjian.

El actor dedicó sus últimos años a la compañía que fundó, Impulso Teatro, con la cual estrenó obras como Insultos al público, Balada del pobre B.B o La excepción y la regla.

En el cine Alexis Díaz de Villegas actuó en filmes como Entre ciclones, Kangamba, El cuerno de la abundancia y la muy gustada e irreverente Juan de los Muertos.

Desde Miami, el actor Héctor Medina, uno de los protagonistas de la película Plantados, reaccionó a su muerte. “Se fue el Maja, el profe, el amigo. Nunca voy a olvidar la primera vez que fui a ver una obra de teatro a La Habana y te vi brillar. Tampoco la primera vez que actúe en @teatroelpublico.cuba, te me acercaste y me dijiste deja los nervios que nadie te va a matar disfruta. Tantos recuerdos hermosos me vienen hoy a la cabeza. Descansa en paz @mahavillegas”.

Entretanto, el actor cubano Roberto San Martín, también dedicó un mensaje al fallecido amigo: “El teatro en Cuba acaba de morir. Alexis Díaz de Villegas era el actor de teatro más grande que ha tenido ese país. Nadie manejaba la voz como Alexis, nadie manejaba el cuerpo como Alexis”, escribió en Facebook.

“Recuerdo un día en el camerino de El Público, estábamos en plena temporada de “La Celestina” y yo sentía un ruido que parecía provenir de todas partes y en mi ingenuidad de actor joven pregunte -y ese ruido? Y él mismo me contestó soy yo. Estaba haciendo un sonido que parecía como cuando rozas la yema de tus dedos contra el borde de una copa, así, y era mágico porque no parecía salir de ningún lugar y se escuchaba desde todos los sitios. Así de mágico era El Maja y al mismo tiempo te rompía un guaguancó en donde quiera y en donde quiera se tomaba una botella de ron bajo el influjo de un bolero de bares y cantinas. En fin, hermano mío te deseo buen viaje y que allá arriba te encuentres con tus maestros. Extrañaré al actor pero mucho más a la persona. Te quiero”, sentenció.

