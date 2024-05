CIUDAD DE MÉXICO, México.- La insigne actriz cubana Ileana Cordobés falleció este lunes en La Habana, a sus 80 años de edad.

Con una larguísima trayectoria profesional en el ámbito de la radio y la televisión cubanas, Cordobés, nacida el 11 de febrero de 1944, supo cautivar al público cubano que este lunes le dice adiós para siempre.

Según escribió el perfil en Facebook de CubaActores, Cordobés dejó una huella en la radio, la televisión y también en el doblaje.

“Ileana Cordobés dedicó su vida a enriquecer la cultura cubana con su talento incomparable. Como actriz y directora, supo transformar cada proyecto en el que participó en arte puro”, expresó el medio.

Aunque incursionó en todos los medios, su legado más trascendental fue en la radio, allí imitó voces infantiles, dejando un importante legado para los más pequeños.

Amigos y colegas le han dejado emotivos mensajes en redes sociales. “¡La Radio Cubana ha perdido a una de sus imprescindibles! Un abrazo grande y mantillero. Todavía no me acostumbro a que no vas a estar más. Hay personas que uno imagina eternas, Ileana Cordovés”, escribió uno de sus allegados en Facebook.

Galardonada con el Premio ACTUAR 2018 por la obra de la vida, Cordobés fue un rostro familiar en series de aventuras y programas seriados

Memorables fueron sus actuaciones en las radionovelas La Dama de Blanco, El Tutor, entre tantas otras donde exhibió su rigor y talento para con su profesión.