MIAMI, Estados Unidos. – La cantante y actriz australiana Olivia Newton-John, una de las estrellas pop más grandes de los años 70 y protagonista de la exitosa película “Grease”, falleció este lunes a la edad de 73 años, según un comunicado de su esposo, John Easterling.

La actriz habría fallecido de cáncer de mama, una enfermedad que le fue diagnosticada hace más de 30 años.

En el comunicado emitido este lunes, su esposo calificó a la artista como “un símbolo de triunfos y esperanza” que luchó contra el cáncer por más de tres décadas.

“Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”, resaltó su esposo. “En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria”, agregó.

Numerosos medios han resaltado este lunes su papel en la película “Grease”, de 1978, donde mostró todo su encanto. La película, basada en una comedia musical de Broadway, presenta a Newton-John como una buena estudiante y animadora, que se enamora del personaje interpretado por John Travolta, el chico malo líder de una pandilla.

El crítico de cine del New York Times Vincent Canby calificó la actuación de la Newton-John como “muy divertida y absolutamente encantadora”. Mientras, el público enloqueció por la química de los actores protagonistas particularmente en duetos como “Summer Nights” (Noches de verano) y “You’re the One That I Want” (Tú eres el que yo quiero).

Antes de “Grease”, había tenido éxitos musicales como “If Not for You” (Si no fuera por ti), una canción de Bob Dylan; “Let Me Be There” (Déjame estar allí), que le valió un Grammy a la mejor interpretación vocal country femenina; y “Have You Never Been Mellow” (¿Nunca has sido meloso?).

En 1980, derrochó talento en “Xanadu”, una fantasía musical que también contó con Gene Kelly y la Electric Light Orchestra.

Su trayectoria artística le valió en total cuatro premios Grammy.

En 1974, Newton-John representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción “Long Live Love” (Larga vida al amor”), que quedó en cuarta posición.

En 2019 fue reconocida como Dama del Imperio Británico por sus labores en el mundo del espectáculo.

Newton-John nació en Cambridge, Inglaterra, el 26 de septiembre de 1948. Era nieta del físico judío alemán ganador del Nobel Max Born.

