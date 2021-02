MIAMI, Estados Unidos.- Pedro Hamed Fajardo Armas, el trabajador cubano que denunció abusivas condiciones laborales y bajos salarios en el puerto de Cienfuegos, fue expulsado oficialmente de su puesto laboral este lunes, de acuerdo a un reporte de Radio Televisión Martí.

Según la nota, Fajardo Armas recibió una carta firmada por el director general de la Empresa de Servicios Portuarios del Centro, Walter Manuel Castellanos Castro, la cual le notifica su separación definitiva del puesto de trabajo que ocupaba desde hace varios años.

El estibador del puerto cienfueguero denunció que la directiva del centro no tuvo en cuenta “ni la cantidad de años que yo estuve ahí”. “No sé cómo voy a mantener a mis hijos, a mi familia […] Me sigo sintiendo cubano porque eso sí no me lo pueden borrar del corazón. Soy cubano”, subrayó.

De acuerdo a la medida disciplinaria, explica Martí, a Fajardo Armas se le acusa de ausentarse varios días de su labor, de tomar y publicar en sus redes sociales fotos de operaciones y buques atracados en la Terminal O’Burke y de incitar a los portuarios cienfuegueros a unirse a las protestas de los obreros del sector en La Habana.

“Yo pienso que la gente de La Habana hizo bastante bien; Cienfuegos tenía que haberla hecho hace mucho rato”, dijo Fajardo, haciendo referencia al incidente que a finales de diciembre de 2020 tuvo lugar en el Puerto de La Habana, cuando los estibadores y otros empleados amenazaron con detener sus labores en protesta por los mezquinos salarios.

Fajardo Armas asegura que él no hizo huelga, “Cienfuegos nunca tuvo huelga”, a pesar de los salarios que reciben los estibadores luego de la implementación de la llamada Tarea Ordenamiento, el 1ro de enero.

“Muchos de mis compañeros también están descontentos. Lo que pasa es que tienen miedo de que los saquen del trabajo, porque a pesar de la mala paga, no hay otra forma de sobrevivir”, alegó. Sin embargo, reclamó: “Nos están desvalorando nuestro trabajo, nos tratan como a basura”.

Así mismo, se le acusó de publicar fotografías que revelan información a la que solo él tiene acceso por su cargo, de acuerdo a la prohibición regulada en el artículo 4 del Reglamento Interno de la empresa, pero, alega, “estas mismas fotografías que yo tomé ahí, que ellos dicen que yo la pasé para dar informaciones de frontera y que los americanos vieran esos lugares. Eso es mentira, porque el director de mi empresa, Walter, se tiró, antes, como diecisiete fotos en esos mismos lugares y no pasó nada”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.