Eylene Pirez, primera cubana en alcanzar la cima del monte Aconcagua

MIAMI, Estados Unidos. – El pasado 19 de enero la joven Eylene Pirez se convirtió en la primera mujer cubana en llegar a la cima del Monte Aconcagua, la montaña más alta de América, ubicada a 6969 metros por encima del nivel del mar.

La noticia fue difundida por la propia joven, quien hizo el anuncio en redes sociales.

“Fui para Aconcagua a trabajar con un modelo y el no llego muy lejos. Se bajó cerca Plaza argentina, que es la base de varias rutas en la montaña. Entonces termine tomando la ruta Guanacos sola. Esa ruta le da la vuelta al glacial polaco. Es una belleza y aunque más larga y difícil que la ruta normal, valió la pena. El 19 de enero tire cumbre y fui la primer mujer cubana que llegó a la cima de Aconcagua, la montaña más alta en las Américas”, escribió Pirez en su cuenta en Facebook.

La cubana fue asesorada por Inka Expediciones, un grupo encargado de realizar excursiones al Monte Aconcagua.

“Yo no tenía ni la menor idea que estaba haciendo el récord pero fue un gran regalo y orgullo después de un mes de complicaciones en la montaña. El equipo de Inka en la montaña me adoptó y me ayudó con todo. ¡Gracias especiales a toda mi gente buena en Plaza Argentina!”, dijo la joven, residente en Leavenworth, Estados Unidos.

El cubano Yandy Núñez Martínez, conocido por ser el primer escalador de la Isla en subir al Aconcagua, también se hizo eco de la noticia.

“Me acaban de informar directamente mis amigos en el Parque del Aconcagua en Argentina de la noticia que ayer llegó a la cima la primera mujer cubana en lograr hacer cima en el Aconcagua (…) Se acaba de convertir en la tercera persona de Cuba que hace cima en el Aconcagua y en la primera mujer cubana en coronar la cima de América”, señaló.

El Monte Aconcagua, frecuentado destino turístico del América del Sur, está ubica en el departamento Las Heras, de la provincia de Mendoza, al centro-oeste de Argentina. Se encuentra dentro del parque provincial Aconcagua y posee dos picos principales: la cumbre norte, de 6960 metros, y la cumbre sur, de 6930.