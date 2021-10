MIAMI, Estados Unidos. — El gobierno de Estados Unidos levantará las restricciones de viaje por COVID-19 para los ciudadanos extranjeros totalmente vacunados a partir del 8 de noviembre, anunciaron este viernes representantes de la Casa Blanca.

El país norteño permitirá el ingreso de todas las personas que hayan recibido el esquema completo de las siete vacunas reconocidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos norteamericana (FDA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS): Moderna, Pfizer-BioNtech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca (y su versión india, Covishield), Sinopharm y Sinovac.

No fue incluida en la lista la vacuna de origen ruso Sputnik V, que aún no cuenta con el visto bueno de la OMS.

La medida, que pone fin a las restricciones extraordinarias que prohibían a gran parte del mundo el acceso a Estados Unidos, supone una dificultad añadida para los cubanos radicados en la Isla, ya que ninguno de los candidatos vacunales de producción nacional (Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus) cuenta con acreditación de la OMS.

Las mismas normas se aplicarán también a los viajes no esenciales en las fronteras terrestres estadounidenses con México y Canadá y a los visitantes que lleguen al país norteamericano en ferry de pasajeros.

“Esta política está guiada por la salud pública, es estricta y coherente”, destacó vía Twitter Kevin Muñoz, Secretario de Prensa adjunto de la Casa Blanca.

A partir de la fecha señalada, EE. UU. admitirá a los viajeros aéreos extranjeros totalmente vacunados de los 26 países europeos del espacio Schengen, entre los que se encuentran Francia, Alemania, Italia, España, Suiza y Grecia, así como Reino Unido, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil.

Según reportes de The New York Times y The Washington Post, además de la prueba de vacunación, los visitantes extranjeros deberán mostrar un examen PCR negativo.

Las restricciones estadounidenses habían impedido la entrada a viajeros de la mayor parte del mundo, incluidos decenas de miles de ciudadanos extranjeros con familiares o vínculos comerciales en Estados Unidos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.