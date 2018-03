Extraen los primeros dos autos aplastados por puente en Miami

MIAMI, Estados Unidos.- La policía de Miami-Dade ha anunciado la extracción de dos de los autos que quedaron aplastados bajo el puente que colapsó el pasado jueves en la intersección de la calle 8 del Southwest y la 109 avenida.

A través de su cuenta de Twitter, las autoridades no han dado detalles sobre el estado de los vehículos o de cadáveres que pudieran encontrarse en su interior.

“Los vehículos serán trasladados al Departamento de Médicos Forenses del condado de Miami-Dade”, precisa el texto.

En cuestión de segundos, la estructura de 175 pies de longitud y 950 toneladas de peso, se vino abajo en la tarde del pasado jueves y en su caída no sólo mató a por lo menos seis personas sino dejó grandes interrogantes, de índole técnica y de procedimientos, las pautas y los criterios para seleccionar a una empresa y no a otra para llevar a cabo una obra.

The first two vehicles from the scene of the #FIUBridgeCollapse have been extracted and will be transported to the Miami-Dade County Medical Examiner’s Department. Please keep all affected families and victims in your thoughts and prayers as we continue in our recovery efforts.

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 17 de marzo de 2018