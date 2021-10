MIAMI, Estados Unidos. – El ciudadano cubano Lixander Fuentes, residente en la localidad de Barrancadero, municipio de Baracoa (Guantánamo) denunció que las autoridades del territorio buscan llevarlo a prisión por un delito que nunca cometió.

Fuentes, que ha pasado más de la mitad de su vida en la cárcel, reveló a CubaNet que ahora lo quieren procesar por supuestamente haber amenazado a una mujer que él asegura no conocer. Además, aseguró que la presunta víctima retiró la denuncia en su contra.

Sin embargo, el hombre, de 49 años, entiende que todo es un complot contra él debido a sus antecedentes penales.

“Las autoridades se quedaron con mi carnet de identidad, lo que quieren es llevarme preso”, lamentó.

Lixander Fuentes explicó a CubaNet que cuando tenía 26 años fue condenado por darle dos machetazos a un individuo. Entonces, recibió una sentencia de más de 20 años de prisión. Confiesa que en más de dos décadas pasó por casi todas las cárceles de Cuba.

“Estuve en casi todas las prisiones de Cuba, injustamente y por gusto”, sostuvo.

Lixander Fuentes tiene 49 años y actualmente no encuentra trabajo. Para colmo, su casa fue destruida en el año 2019.

“No tengo empleo. Tenía una casita y me la desbarató el gobierno”.

Finalmente, el hombre responsabilizó a la dictadura cubana por la situación que atraviesa.

“Al mundo quiero decirle que en Cuba todavía existe una dictadura; que aquí no hay justicia. Misericordia con este miserable. No tengo ropa, no tengo zapatos. Estos comunistas me tienen hecho tierra. ¡Abajo Canel! ¡Abajo el comunismo! No quiero saber del comunismo”.

Lixander pidió ayuda a los cubanos dentro y fuera de la Isla ya que teme que le fabriquen un delito y ser nuevamente enviado a la cárcel.

