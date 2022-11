MADRID, España.- La activista cubana Yahima Díaz fue despedida de su trabajo como psicóloga en el Policlínico “1 de Enero” en el municipio Consolación del Sur, en Pinar del Río.

“Me acaban de informar que por `ausencias injustificadas´ deben ponerme una medida disciplinaria que es separación del cargo de Psicóloga”, denunció Díaz este martes a través de sus redes sociales.

Sin embargo, la activista consideró que esto es solo un pretexto, pues en realidad se debe a motivos políticos.

“Yo había presentado un certificado médico por presentar problemas de salud. (…) Soy una piedra en sus zapatos que cada día les incomoda más”, señaló. Asimismo, agregó que era algo que esperaba.

“Nada voy a reclamar pues sé que quienes dirigen todo en este país están comprometidos, y si no lo están los comprometen a la fuerza. Me voy con mi cabeza en alto”, declaró.

En agosto pasado Díaz compartió imágenes de los cacerolazos que tuvieron lugar en Consolación del Sur como protesta a la insostenible situación debido a la crisis económica y a los constantes apagones.

“¡Consolación del Sur en la calle! Tras largas horas de apagones un pueblo cansado se levanta y ruge. ¡Patria y Vida es su clamor!, dijo la activista, quien fuera una de las promotoras de la plataforma Archipiélago.

Tras el paso del huracán Ian por la Isla, Yahima Díaz calificó de pésima la gestión del Gobierno en Pinar del Río y dijo que no existió un plan de evacuación en ese territorio para las personas vulnerables: “Con relación a la evacuación de las personas vulnerables, eso no existió, no evacuaron como en tiempos anteriores a nadie, esto fue a lo sálvese quien pueda”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.