MADRID, España.- El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba decidió destituir al director de la revista universitaria Alma Mater, Armando Franco Senén.

Así lo dio a conocer la propia publicación este martes, en una escueta nota compartida en Facebook.

Aunque no se aclaran los motivos para la separación del cargo, desde diciembre de 2019, fecha en que Franco Senén comenzó a dirigir la revista, Alma Mater ha abordado temas “incómodos” para el Gobierno cubano.

Fue uno de los pocos medios oficiales que se pronunció sobre las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. Así como criticó los videos compartidos por la empresa cubana productora y comercializadora de alimentos Prodal en celebración del Día de la Pesca.

“La idea quizás no estaría mal, si no se notara lo improvisado de las cápsulas, si sus `mentes pensantes´ se hubiesen tomado la molestia de que el ruido no inundara el ambiente, si uno de los videos publicados no terminara en una exclamación de `¡Ya, quedó bien!´, o si alguien con sentido común hubiese dicho: `¡Qué viva la salchicha!´ ¿En serio? ¿No deberíamos pensar dos veces antes de hacer esto público?”, expresó Alma Mater sobre los videos “Viva la salchicha”.

A la noticia de la destitución han reaccionado numerosos estudiantes y periodistas, en su mayoría elogiando el trabajo de Armando Franco Senén como director de la revista.

“Su salida como director de la revista Alma Mater, habiendo desarrollado una labor encomiable que convirtió a ese medio en el único de los estatales cubanos que era tenido en cuenta en los más importantes debates nacionales de los últimos tiempos, recuerda, tristemente, la `liberación´ de Darío Alejandro Escobar, otro joven director de medio de prensa en Cuba, por los que supongo, sean, los mismos motivos”, dijo el periodista Ariel Montenegro.

“Es un terrible síntoma que se despida… que se bote, a los directores de medios de prensa estatales por hacer el trabajo que necesita y busca su público cuando estos se financian, precisamente, con el dinero que genera el pueblo”, agregó.

Por su parte, la también periodista Yimara Torres manifestó: “Desconozco las razones… pero teniendo en cuenta el periodismo que estaba haciendo Alma Mater bajo la dirección de Armando Franco, deberían analizar al Buró de la UJC… ¿Sabrán cuál es el periodismo que necesita la juventud cubana? Sin palabras. Duele”.

Mientras que José Antonio Alonso, quien estudió Comunicación Social, declaró: “Llevamos 63 años con medios de comunicación al servicio de la dictadura comunista. Hay que decir lo que le conviene al Gobierno, y si no lo haces te quitan el trabajo y te censuran. Qué triste que muchos periodistas se sometan de esa manera y sean voceros de tantas mentiras en los medios cubanos y no le den voz a su pueblo”.

