Expulsan de la UNEAC a escritor cubano que criticó a Díaz-Canel

MIAMI, Estados Unidos. – El escritor cubano Pedro Armando Junco fue expulsado el pasado lunes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) “por actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos” de esa organización, informó el autor en redes sociales.

Según Junco, se trata de una medida de castigo por la carta que enviara el pasado 18 de julio a Miguel Díaz-Canel, donde criticó al gobernante por implementar las nuevas medidas económicas sin previa consulta a la ciudadanía.

“Ayer lunes 3 de agosto se presentaron en mi casa dos funcionarios de la Unión de Escritores para notificarme la separación definitiva de este organismo, ‘por actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos de la UNEAC’. Como todos mis seguidores pueden imaginar, esto ha sido en respuesta al atrevimiento de escribir una carta pública, mediante Facebook, al presidente Díaz-Canel”, señaló Junco.

Aunque su separación de la UNEAC “viola el artículo 54 de la Constitución”, alusivo al respeto “a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión” en la Isla, el escritor dijo no estar sorprendido con la decisión.

“Me extrañó que demoraran tanto en violar la Constitución, pues desde el requerimiento que me hicieron a final de julio con la esperanza de obligarme a pedir perdón al estilo de Heberto Padilla hace ya casi sesenta años, los estuve esperando”.

Junco aseguró que su sentencia fue la amplia aceptación que tuvo su reclamo entre miles de usuarios en redes sociales.

“Lo que les duele es la acogida positiva por miles de personas que dieron like, comentaron o compartieron en sus muros, haciendo suyas las dos propuestas principales de esa misiva que encierra el sentir de la mayoría del pueblo cubano: el NO a la segregación de nuestra moneda frente a las divisas extranjeras y la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos”, argumentó.

El intelectual expuso además que el rechazo a las medidas anunciadas por Díaz-Canel el pasado 16 de julio es casi unánime, tal y como se lo han hecho saber, incluso, funcionarios del régimen que no hicieron pública su aprobación por temor a ser reprendidos.

“No aparecen en los listados de Facebook la particular aprobación casi secreta de tantos amigos, conocidos, compañeros del ámbito cultural y hasta familiares y vecinos, que desde el siguiente día de la publicación me han felicitado con las palabras más halagadoras y festivas, mirando de reojo, temerosos de que ‘alguien’ pueda escucharlos decir: ‘¡Qué bueno estuvo lo que planteaste!’, ‘¡Te felicito, hermano!’ O, sencillamente: ‘¡Cuídate, mi amigo, que a partir de ahora tendrás el ojo encima!’, porque no han tenido el valor de escribirme un comentario o pinchar un like aprobatorio públicamente”.

En su carta del pasado 18 de julio, Junco también llamó a Díaz-Canel a que dejara de buscar a los “enemigos de la Revolución” entre la gente, y que castigara a los “directivos de cuellos blancos” y “dirigentes militantes del Partido que se prestan a las menos pensadas ilegalidades”.