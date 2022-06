MIAMI, Estados Unidos.- El periodista estadounidense Anthony DePalma, ex corresponsal internacional del diario The New York Times, fue detenido al llegar a La Habana en un vuelo procedente de Estados Unidos y expulsado por las autoridades cubanas, informó este sábado en exclusiva Cibercuba.

De acuerdo al reporte, del periodista cubano radicado en Miami Wilfredo Cancio, DePalma, una reconocida autoridad en temas de América Latina, “fue declarado no admisible en el territorio nacional a su arribo al país el pasado miércoles y devuelto a Estados Unidos en un vuelo que partió a las 6:15 p.m. del Aeropuerto Internacional José Martí, tras un prolongado interrogatorio policial.

Según el texto, DePalma, de 70 años y ganador de un Pulitzer en 2001, llegó a Cuba con dos maletas de medicamentos y ayuda humanitaria, y varios ejemplares de su libro The Cubans: Ordinary Lives in Extraordinary Times (2020), “un testimonio de la vida cubana reciente a través de las voces de cinco nativos del barrio habanero de Guanabacoa”.

“Las maletas le fueron incautadas y DePalma tuvo que abandonar Cuba sin sus pertenencias”, reza el artículo.

Jorge A. García, amigo personal del periodista estadounidense y residente en Miami desde 1999, contó en su cuenta de Facebook que a “a su llegada al Aeropuerto de Boyeros, y mientras mostraba su pasaporte y documentos legales de rigor, se le acercan dos oficiales de completo uniforme y le exigen que los acompañe hasta un cubículo y es interrogado. Luego de varias horas de tortura sicológica le comunican que no puede entrar a la isla. Y que marcharía de regreso a Estados Unidos en el próximo vuelo”.

García, quien perdió a 14 familiares en el hundimiento del remolcador “13 de Marzo” en la bahía de La Habana el 13 de julio de 1994, contó, dice el reporte de Cancio, que “DePalma se sintió asustado ante el difícil momento y preguntó por sus maletas, a lo que le respondieron que estaban ‘a buen recaudo’”.

La trayectoria profesional de DePalma, que había viajado a Cuba en otras ocasiones, “lo avala como uno de los más prominentes conocedores de la problemática latinoamericana en el periodismo de Estados Unidos”, dice la nota.

“Después de desempeñarse por 22 años como reportero y corresponsal extranjero de The New York Times, DePalma prosiguió en la investigación periodística y se sumó además a la docencia como integrante del claustro de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia”, agrega.

