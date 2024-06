MIAMI, Estados Unidos. – El expresidente español Felipe González aseguró este miércoles, durante la presentación del más reciente informe del Instituto Casla, que “Maduro ha convertido Venezuela en una colonia cubana”.

“Venezuela ha tenido como orgullo el no haber sido nunca colonia de nadie, y ha terminado siendo colonia de Cuba”, subrayó.

González también calificó el régimen venezolano como una “tiranía” en la que “no existe la justicia”.

“Tampoco hay principio de legalidad”, sino “normas tiránicas que se aplican al capricho del tirano”, añadió. “No existe legalidad, existe una normatividad del comportamiento arbitrario de las autoridades, que cuando hace falta, se saltan las normatividades”.

El expresidente español también se refirió a las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio en Venezuela. “¿Por qué no hay observadores de la Unión Europea para estas elecciones que se anuncian para julio? ¿Lo ha decidido el organismo que tiene que decidir eso?”, preguntó. “No. Lo ha decidido un miembro del organismo porque se lo han ordenado. Estamos ante un desafío electoral”, denunció.

Además, aseguró que Maduro “se tiene que inventar todos los días una conspiración” porque “solo así sobrevive a su cobardía”.

“Es un cobarde que no se enfrenta a ninguna situación, que se protege en teorías conspirativas, porque ni siquiera tiene talla para inventarse grandes conspiraciones contra él”, agregó.

En ese sentido, lamentó que “la represión no solo no cesa, sino que aumenta. Y va a aumentar más en los próximos días y semanas, porque van a hacer creer que hay elecciones libres y democráticas. Pero observadores internacionales fiables no habrá”, dijo.

“No es confiable el censo, no es confiable el régimen. Hay ocho millones de venezolanos fuera que no tendrán derecho a participar. Y no están fuera porque se hayan ido de excursión. Están fuera huyendo de la miseria o huyendo de la persecución. Las condiciones son unas condiciones muy desiguales”, también lamentó González.

Finalmente, el político español se mostró pesimista respecto a la posibilidad de un cambio tras las elecciones: “Maduro está seguro de que, si se cumplen las reglas de juego, perderá. ¿Está dispuesto a perder? No”.

De acuerdo con el reporte del medio español El Debate, el informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela fue presentado por el propio González; la directora del instituto Casla, Tamara Suju; y el abogado español Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas (WJA).

Ya previamente, a inicios de mayo de este año, había sido presentado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En esa ocasión, el funcionario enfatizó la importancia de este estudio para la justicia internacional: “Los aportes de Casla para nosotros son relevantes y es muy importante su sistematización. Hasta ahora han tenido cero margen de error en sus denuncias, ya que nunca han sido rebatidas ni remotamente por el régimen [de Venezuela] ni por sus abogados ante la Corte Penal Internacional. Acá lo importante es que haya memoria, verdad y justicia”.

Por su parte, Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, destacó el clima de opresión en Venezuela y las torturas sufridas por los activistas de la oposición política. Suju reveló documentos clasificados que exponen las relaciones en Defensa e Inteligencia de Fidel Castro y Hugo Chávez.

El reporte, titulado “Venezuela: La instauración de un régimen del terror y persecución sistemática generalizada con la impunidad del poder y la injerencia del régimen cubano”, incluye 79 páginas y cuatro capítulos. Describe el panorama en el cual el régimen de Maduro ha intensificado su persecución y represión, sumando decenas de nuevos detenidos, entre ellos políticos, sindicalistas y miembros de ONG.

Además, destaca la persecución contra figuras opositoras como María Corina Machado, quien ganó las primarias con el 92,5% de los votos. “Se emprendió la persecución contra María Corina Machado y el Partido Vente Venezuela, la candidata que ganó las primarias realizadas el 23 de octubre del 2023, con el 92,5% de los votos”, señala el informe de Casla.

El documento también aborda la colaboración entre los regímenes de Maduro y Miguel Díaz-Canel en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la participación de funcionarios cubanos en la preparación y ejecución de estos crímenes.

