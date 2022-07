MADRID, España.- El experto en energía Jorge Piñón pronosticó el colapso total del sistema eléctrico cubano y comentó la mala gestión del régimen que ha contribuido a la actual crisis energética que atraviesa el país.

Piñón, quien es director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, en entrevista con Radio Televisión Martí, señaló: el Gobierno cubano “no puede seguir con esta política de curitas, de tratar con las plantas generadoras termoeléctricas que alquilaron ahora de Turquía… Es decir, hace falta una recapitalización estructural”.

Durante reciente presentación de la investigación “Energía cubana en transición: escenarios geopolíticos”, Piñón explicó que el régimen ha desaprovechado importantes inversiones y acuerdos con diferentes países.

“En el 2014 se anunció, y se firmó en el 2016, un acuerdo con Inter-RAO de Rusia por 1.300 millones de euros para la construcción de cuatro unidades de 200 megawatts cada una por un total de 800 megawatts, tres para La Habana del Este y uno para Mariel y aquí estamos. La pregunta mía al Gobierno cubano es; ¿qué pasó con ese acuerdo que se firmó en el 2016 con Inter RAO?”, cuestionó Piñón.

El especialista, nacido en Cuba y radicado en Estados Unidos, también se refirió a un proyecto de 140 millones de dólares, con inversiones de una compañía inglesa y Azcuba, para construir la planta de biomasa en el central Ciro Redondo.

“Esa planta se terminó en diciembre y estaba lista para operar en diciembre de 2021. ¿Sabes qué? No está operando. ¿Por qué no está operando? Porque no hay caña. No tienen ni marabú”, precisó.

Sobre las justificaciones del mandatario Miguel Díaz-Canel, quien responsabiliza al embargo por la actual situación del sistema eléctrico, Piñón aseguró: “No es resultado del embargo sino de la mala gestión del Estado del sector energético”.

Díaz-Canel también ha declarado que Cuba no tiene la capacidad eléctrica “para lo que está demandando la vida de la población”, pero que “el Gobierno hace los máximos esfuerzos para afectar lo mínimo posible a la población”.

La crisis energética del país, que se ha ido acrecentando durante los últimos meses, ha provocado manifestaciones en distintas regiones de la Isla. Tal es el caso de la protesta estudiantil en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte” y el cacerolazo en la localidad de Manzanillo, en la provincia de Granma; ambos en el pasado mes de junio.

