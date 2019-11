MIAMI, Estados Unidos. – Felipe Pérez Martí, un respetado economista que fuera ministro de Planificación y jefe del gabinete económico de Hugo Chávez desde mayo 2002 hasta abril 2003, promueve una iniciativa política y ciudadana denominada Movimiento Libertadores, un pacto entre partidos políticos y líderes honestos que permitan liberar a Venezuela del régimen de Nicolás Maduro.

En entrevista al diario argentino Infobae, Pérez Martí aseguró que su grupo busca “instaurar un gobierno legítimo y cesar la usurpación, estimulando a la Fuerza Armada patriota a deponer al tirano”, aunque también critica a algunos sectores de la oposición que –considera- no están haciendo lo correcto.

En ese sentido, el exfuncionario busca “una alianza con partidos políticos, militares realmente bolivarianos, y comunidad internacional consecuente, para instaurar una verdadera república, en la que los ciudadanos manden, y los partidos y militares le sirven”.

Pérez Martí advirtió sobre la urgencia de movilizarse contra la dictadura, la cual –señala- no se dejará arrebatar el poder en unas elecciones libres y democráticas.

“Imagínate un pueblo que tenía a sus gobernantes elegidos democráticamente y llegan unos delincuentes, capturan la mina de oro de dicho pueblo, compran a los políticos y ‘ganan’ las elecciones. ¿Crees que los vas a sacar del poder con elecciones limpias, que impliquen que salgan de la mina, y esta vuelva a los pobladores ahora expoliados? La única manera de hacerlo es por la fuerza. El juego cambia de uno institucional, de jure, a uno de facto”, señaló.

Aunque la situación en Venezuela parece haberse estancado, el exministro confía en que la reacción llegará de un momento a otro.

“Una asonada militar con apoyo internacional y popular viene en camino. No les conviene a los cohabitadores, pues perderían sus prebendas: el caza-rentismo perdería la guerra y por eso no la quieren. Pero es inevitable, pues en el juego de la soga que estamos jugando, cuando los de ese lado halan para allá, nosotros reaccionamos halando para acá con más fuerza, como pronto veremos”, añadió Pérez Martí, quien calificó la situación del país como “una página nefasta en la historia de todos los tiempos, no solo de Venezuela, sino del mundo (…) referencia de lo que no se debe hacer en ningún lado nunca más”.