MIAMI, Estados Unidos. – La exjueza villaclareña Melody González Pedraza, quien se encuentra detenida en Estados Unidos como solicitante de asilo, se defendió en una entrevista con Diario de Cuba justificando su historial represivo con la falta de independencia de los jueces en la Isla y la intervención del régimen cubano en el sistema judicial del país.

Desde el Broward Transitional Center (BTC), en Florida, la exfuncionaria del régimen admitió que el proceso en el que sentenció a cuatro cubanos a penas de cárcel por supuesto atentado fue manipulado por el Tribunal Provincial de Villa Clara y la Seguridad del Estado.

La exjueza detalló cómo las investigaciones preliminares y las pruebas presentadas por los abogados defensores de los acusados no fueron consideradas adecuadamente. “Ellos [los jóvenes que condenó] no tuvieron el debido proceso del que tanto se habla en la Constitución y las leyes cubanas”, lamentó. “Si son inocentes o culpables, solo Dios y ellos lo saben, pero con dolor reconozco que el proceso contra ellos en su totalidad no fue justo”, agregó.

González Pedraza también se refirió a la falta de autonomía de los jueces en Cuba y mencionó reuniones mensuales con el Tribunal, la Fiscalía y el Ministerio del Interior donde se imponen decisiones judiciales. “Somos hasta maltratados en esas reuniones, no tenemos ningún tipo de independencia o autoridad”, dijo.

Además, reveló la obligación de los jueces de reprimir protestas antigubernamentales y otras “actividades subversivas” bajo la llamada “Variante 1”, que los moviliza junto con la Fiscalía y el Partido Comunista (PCC). “Debemos escribir y firmar que si viene alguien a manifestarse contra el Gobierno debemos enfrentarlos, no permitirles la entrada, gritarles, ofenderles y, de ser necesario, usar la fuerza”, aseguró.

La exjueza también criticó la política del régimen de controlar la actividad en redes sociales de los jueces, quienes deben utilizar líneas de móvil estatales para publicar contenidos favorables al Gobierno. “Estas publicaciones son revisadas por el Tribunal Provincial”, explicó.

González Pedraza recordó su participación en el balance anual del Tribunal Supremo en febrero, donde Miguel Díaz-Canel se dirigió a los jueces exigiéndoles ser más severos e intransigentes, sin ofrecer mejoras. “Todos salimos deprimidos y disgustados, pero nadie se atrevió a abrir la boca”, relató.

La exfuncionaria también reconoció que “los jueces se están yendo [del país], principalmente por la situación económica, que es insostenible”.

Asimismo, reveló que el régimen cubano prepara una “ley contra la vagancia” para procesar a aquellos que no estudien ni trabajen, y destacó cómo se están utilizando supuestos delitos de desobediencia para reprimir a la población.

González Pedraza expresó su arrepentimiento por haber colaborado con el régimen y su preocupación por las posibles consecuencias de sus revelaciones si es deportada a Cuba. En ese sentido, confesó que todos los días le pide “perdón a Dios” por sus “pecados”.

“Si tuviera otra oportunidad, habría hecho las cosas muy diferentes desde hace muchos años. Nunca me hubiese dejado oprimir y ahogar por el régimen cubano; nunca me hubiese dejado pisotear y silenciar con tanta fuerza; nunca hubiese pertenecido a una organización que, en lugar de velar por mis intereses y mis derechos, me gobernaba, me explotaba y me reprimía. Nunca hubiese ejercido una profesión que todavía considero digna en un país en un país totalmente esclavizado por una dictadura”, aseguró.

La exjueza también cree que si le es negada su solicitud de asilo político y debe regresar a Cuba, afrontaría graves consecuencias. “Si mañana tengo que regresar a Cuba, perderé mi vida para siempre”, dijo.

No obstante, aseguró: “Quien tenga que decidir se compadecerá de mi vida y creerá en mi realidad”.

Sobre los jóvenes cubanos, dijo: “Dudo que tengan el valor y la fuerza para hacer algo mientras prevalezca la dictadura castrista, pero sí pueden hacer algo que yo no hice, y es retractarse mientras aún tengan tiempo, antes de pagar tan caras consecuencias como las que estoy pagando yo hoy”.

