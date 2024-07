SAN LUIS POTOSÍ, México.- La exjueza cubana Melody González Pedraza, que espera en un Centro de Detención en Florida por su juicio de asilo político, denunció ante la Relatoría Especial de la ONU sobre Independencia de los Magistrados y Abogados el sistema judicial cubano y pidió no ser deportada a la Isla, según confirmó Diario de Cuba.

Un familiar de González comentó a ese medio independiente que la exjueza presentó la denuncia el 25 de julio, en una carta dirigida a una alta funcionaria de la relatoría con sede en Ginebra, Suiza.

En la misiva, a la que tuvo acceso Diario de Cuba, Melody González afirma que el sistema judicial obedece a las “decisiones políticas” y está a merced de agentes externos como el Partido Comunista, el Gobierno y la Seguridad del Estado.

“Confío pues en que mi voz sea escuchada y que el Gobierno y sistema de jueces en Estados Unidos no me entreguen a la muerte, al probable encarcelamiento y la más humillante situación. He declarado y sigo dispuesta a declarar ante su estructura para esclarecer y abundar los detalles que precise por el bien de la misión que ha de jugar la justicia en Cuba, y confío en que no seré devuelta a manos tiranas, de quienes piden mi cabeza”, escribió en su petición a la ONU.

Las sanciones injustas

La exfuncionaria cubana, que se enfrentará este miércoles 31 de julio a un juicio donde deberá demostrar “miedo creíble” para ser beneficiaria de asilo, dijo que espera que su denuncia sirva “para exonerar de responsabilidad a los cuatro jóvenes” que condenó “sin tener a la vista elementos de prueba, consecuentemente sean liberados sin interferencia en la justicia.

“Sirvan estas declaraciones como punto de partida interno para el buen debate entre jueces, fiscales, abogados y juristas académicos”, agregó.

Asimismo, la cubana aspira a que la relatoría especial investigue el modo como ejercen sus funciones los jueces cubanos.

González Pedraza condenó por un supuesto delito de atentado a cuatro jóvenes y posteriormente emigró a Estados Unidos. Tuvo su parole el 10 de mayo, y el 11 el permiso de viaje, le comunicó de su viaje a su jefa y le impusieron una medida de suspensión inmediata del vínculo laboral.

La sentencia contra los cuatro muchachos había sido dictada el 8 de mayo y en ella ordenó prisión de hasta cuatro años para tres de ellos, y tres años para otro.

La apelación

El Tribunal Popular Provincial de Villa Clara admitió la apelación de la sentencia dictada contra Andy Gabriel González Fuentes, Adain Barreiro Pérez, Eddy Daniel Rodríguez Milián y Luis Ernesto Medina Pedraza, según informó el medio Martí Noticias. Los acusados se enfrentará a un nuevo juicio el 9 de agosto.

Desde el Broward Transitional Center (BTC), en Florida, la exfuncionaria del régimen admitió este mes que el proceso en el que sentenció a los cuatro cubanos a penas de cárcel fue manipulado por el Tribunal Provincial de Villa Clara y la Seguridad del Estado.

González Pedraza también se refirió a la falta de autonomía de los jueces en Cuba y mencionó reuniones mensuales con el Tribunal, la Fiscalía y el Ministerio del Interior donde se imponen decisiones judiciales. “Somos hasta maltratados en esas reuniones, no tenemos ningún tipo de independencia o autoridad”, dijo.

