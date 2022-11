MADRID, España.- La Dirección de Tránsito en Sancti Spíritus informó que la licencia de conducción será obligatoria para manejar cualquier tipo de motorina en dicha provincia. La entidad destacó que la regulación ya entró en vigor.

La medida se aplicará “a partir de ahora a todo aquel ciclo eléctrico, no importa ni el diseño ni el tamaño, que tenga acelerador y cambio, lleve licencia, chapa y casco”, precisó Yester Reyes Marrero, especialista de la Jefatura Provincial de la Policía Nacional Revolucionaria en Sancti Spíritus.

“Se exceptúa el ciclo de pedaleo asistido, la bicicleta tradicional que dispone de un sistema que cuando se pedalea, activa un impulsor y cuando llega a 20 kilómetros de velocidad se desactiva; por eso no usa ni acelerador ni cambio”, precisó el titular, citado por el medio local Transporte Espirituano.

“También se exceptúan de esta disposición —aclaró— las carriolas infantiles, la silla para impedido físico, la llamada patineta y los patines normales. Todo lo demás que circule por la vía requiere licencia de conducción, ajustarse a la Ley 109, y cumplir lo que está establecido”, agregó.

De igual modo precisó que las motorinas se incluyen en la categoría de Licencia de conducción A1, definida para los ciclos eléctricos compuesto por dos ruedas, motor térmico de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos o motor eléctrico de potencia no superior a 1 000 watts, y cuya velocidad no exceda de 50 kilómetros por hora.

El proceso para inscribir las motorinas ya comenzó en la provincia y se realiza en las oficinas de trámites de cada municipio para otorgar la chapa de identificación, paso que incluye una inspección técnica visual.

La Dirección de Tránsito en Sancti Spíritus indicó que la obligatoriedad de la licencia de conducción para circular en cualquier tipo de motorina se ha establecido para proteger la vida y garantizar la seguridad vial.

