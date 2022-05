MADRID, España.- El exfiscal de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Raucel Ocaña Parada, denunció que los juicios contra los manifestantes del 11J en Cuba estuvieron amañados y que la justicia siguió las órdenes de la Seguridad del Estado y el Gobierno.

“Ya prácticamente cuando se emite una sentencia referente a estos temas de personas que se manifiestan contra el Gobierno, ya el fallo viene prejuzgado antes de que se haga el juicio. Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir, el juez también sabe lo que tiene que hacer. Los órganos que están detrás dirigen el proceso judicial”, explicó Ocaña Parada en entrevista con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Con respecto a la autonomía de los fiscales, afirmó que hay “ciertas presiones por parte de la Jefatura, puesto que el fiscal en Cuba no tiene total autonomía para aplicar la ley”, sino que “generalmente, la Jefatura coacciona y no apoya la propuesta del fiscal” e indica “que se deben tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, que no se debe ser tan benevolente y hay que asumir una posición de escarmiento, totalmente represiva”.

El régimen impuso prisión provisional arbitraria

El exfiscal, que actualmente está en proceso de asilo político en Suiza, explicó que a un gran grupo de manifestantes se les impuso la medida cautelar de prisión provisional, sin tener en cuenta, como debe ser, la peligrosidad social del hecho, la posibilidad de que el individuo evada a la justicia o no tenga un domicilio legal conocido.

No importó “si la persona era primario, reincidente, multirreincidente… ni la edad de las personas, o si antes del suceso mantenía buena conducta social… Se les aplicó prisión provisional porque se consideró que era un hecho grave, puesto que fue un encontronazo entre la ciudadanía y los miembros del Ministerio del Interior”, precisó.

En cuanto a la fase investigativa a la que se tiene derecho tras ser detenido, denunció que esta también se violó, ya que los familiares y los acusados no pudieron acceder a las pruebas durante este proceso, legalmente establecido.

Aunque Ocaña Parada no participó directamente en los juicios del 11J en Palma Soriano, que estuvieron a cargo de la jefa de la Fiscalía municipal, en ocasiones similares durante su trabajo como fiscal fue igualmente presionado. Según afirmó, por sus ideas en desacuerdo con estos procesos, fue amenazado con ser acusado de sedición, una de las razones que lo llevaron a decidir abandonar el país.

El exfiscal concluyó apuntando que “la justicia no debe ser parte de la política”, y que “Cuba nunca va a prosperar en beneficio del pueblo mientras siga creciendo la corrupción”.

